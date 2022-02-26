Zé Rafael fala de duelo pelo Paulistão e projeta mais uma decisão no Palmeiras: 'Tem que competir muito'

De 2020 para cá uma Palmeiras vive uma sequência de decisões que tem tornado os jogadores cada vez mais preparados e "cascudos" em jogos desse tipo. Entre eles está Zé Rafael, peça importante do esquema de Abel Ferreira. Recuperado de edema na coxa esquerda, ele está pronto para os próximos duelos, e projetou duelo pelo Paulistão e a decisão da Recopa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube neste sábado, o meio-campista falou o que será preciso para o Verdão vencer o Athletico-PR na próxima quarta-feira para ficar com mais um título internacional. Para ele, basta ao time que siga o que tem feito nas outras finais recentes e se manter concentrado 90 minutos.

- Acho que a gente precisa fazer o que a gente tem feito nessas finais e nesses jogos decisivos. A gente tem que entrar concentrado, entrar focado, cada um sabendo o que tem que ser feito, competir muito, porque geralmente esses jogos de decisão são assim muito disputados. É entrar com esse espírito que a gente tem entrado em todos os jogos, de luta, aguerridos, que não desistem, como foi no último jogo, até o último minuto a gente buscou o resultado e eu acho que se a gente conseguir fazer o jogo da maneira que a gente espera a gente tem tudo para sair com esse título - analisou o camisa 8 alviverde.De acordo com Zé Rafael, esta temporada 2022 começou com uma expectativa alta no elenco do Palmeiras, principalmente por conta da disputa do Mundial de Clubes, mas também pelos outros torneios em que brigará pelo título. A taça em Abu Dhabi não veio, mas o Verdão segue tendo oportunidades para encher a sala de troféus e para os jogadores continuarem entrando na história.

- Acho que a nossa expectativa neste início de ano está muito alta, a gente fez um grande trabalho no Mundial, infelizmente a gente não conseguiu o título. Como o futebol é muito dinâmico, a gente já tem outra oportunidade, a gente fez um grande jogo em Curitiba, e agora a gente vai continuar se preparando no final de semana no Paulista e já no meio de semana tem outra decisão. Para nós é muito importante estar se preparando da melhor maneira possível para conquistar esse título inédito e marcar mais uma vez o nosso nome na história do Palmeiras - argumentou o bicampeão da Libertadores.

Antes de pensar em mais uma final, Zé Rafael e seus companheiros têm um compromisso neste domingo, às 16h, contra a Inter de Limeira, fora de casa, pelo Paulistão. O meio-campista acredita que será uma parada dura para o Alviverde, que também enfrentará o forte calor do interior do estado.

- Jogar no interior é sempre muito difícil, contra qualquer equipe, elas se preparam muito para o Paulista, é a grande vitrine de muitos jogadores e a nossa equipe também tem se preparado durante o campeonato para grandes competições e para o próprio Paulista. A gente espera fazer um grande jogo, a gente sabe que é um jogo difícil, em um lugar que a gente sabe que vai estar muito quente, mas a gente está bem preparado, a gente espera que possa fazer um grande jogo, que a gente consiga dominar a equipe deles e que a gente possa sair com mais uma vitória - concluiu o camisa 8.

Único invicto no estadual, o Palmeiras vai em busca de mais uma vitória, para encaminhar a vaga nas quartas de final da competição. Até aqui, a equipe de Abel Ferreira conquistou 16 pontos em seis jogos disputados, e tem duas partidas a menos do que a grande maioria dos times do campeonato.