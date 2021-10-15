Zé Rafael é denunciado por expulsão contra Flamengo e pode desfalcar o Palmeiras em até seis jogos

O meia Zé Rafael foi denunciado pelo STJD pela expulsão contra o Flamengo, na vigésima rodada do Brasileirão. O atleta foi enquadrado no artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”) e pode pegar até seis partidas de suspensão.

Na ocasião, o árbitro Wilton Pereira Sampaio levantou o cartão vermelho ao camisa 8 palmeirense após uma entrada dura na perna de Willian Arão. Na súmula, o juiz explicou a decisão.– Expulsei aos 50′ minutos do segundo tempo, com o cartão vermelho direto, o atleta de número 08, Sr José Rafael Vivian, da SE Palmeiras, por assumir o risco de lesionar o adversário de número 05, Sr Willian Souza Arão da Silva, da equipe CR Flamengo, ao atingir a perna (panturrilha) em movimento continuado, com as travas da chuteira, com uso de força excessiva, que provocou arranhões e que a meia fosse abaixada até próximo do tornozelo. A ação se deu no contexto da disputa da bola, porém sem que pudesse ser jogada, pelo jogador expulso, porque a bola se encontrava a frente de seu adversário e ação foi praticada por trás, o atingido continuou jogando e o atleta expulso saiu de campo sem resistência – escreveu.