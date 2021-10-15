Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Rafael é denunciado por expulsão contra Flamengo e pode desfalcar o Palmeiras em até seis jogos
futebol

Zé Rafael é denunciado por expulsão contra Flamengo e pode desfalcar o Palmeiras em até seis jogos

Meia foi enquadrado no artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 10:00

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco
O meia Zé Rafael foi denunciado pelo STJD pela expulsão contra o Flamengo, na vigésima rodada do Brasileirão. O atleta foi enquadrado no artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”) e pode pegar até seis partidas de suspensão.
Na ocasião, o árbitro Wilton Pereira Sampaio levantou o cartão vermelho ao camisa 8 palmeirense após uma entrada dura na perna de Willian Arão. Na súmula, o juiz explicou a decisão.– Expulsei aos 50′ minutos do segundo tempo, com o cartão vermelho direto, o atleta de número 08, Sr José Rafael Vivian, da SE Palmeiras, por assumir o risco de lesionar o adversário de número 05, Sr Willian Souza Arão da Silva, da equipe CR Flamengo, ao atingir a perna (panturrilha) em movimento continuado, com as travas da chuteira, com uso de força excessiva, que provocou arranhões e que a meia fosse abaixada até próximo do tornozelo. A ação se deu no contexto da disputa da bola, porém sem que pudesse ser jogada, pelo jogador expulso, porque a bola se encontrava a frente de seu adversário e ação foi praticada por trás, o atingido continuou jogando e o atleta expulso saiu de campo sem resistência – escreveu.
O julgamento de Zé Rafael está marcado para o dia 19 de outubro, às 10h (horário de Brasília).placeholder

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados