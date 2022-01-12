Zé Rafael desfalca Palmeiras em jogo-treino, e Murilo faz primeiro treino

Na manhã desta quarta-feira, o Palmeiras foi até o Allianz Parque para enfrentar a Portuguesa em jogo-treino. Enquanto time perdia por 2 a 1, alguns jogadores faziam trabalho à parte, como foram os casos de Zé Rafael, que foi desfalque no duelo, e o recém-contratado Murilo, que fez seu primeiro treino.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O meio-campista, cumprindo um cronograma individualizado, fez movimentações com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance no gramado. Ele não preocupa a comissão técnica para a pré-temporada.

Enquanto isso, o zagueiro Murilo, anunciado como quinto reforço para a temporada correu em volta do campo sob a supervisão da preparação física. A nova contratação deve se juntar ao restante do grupo nos próximos dias.

Além da dupla citada acima, Abel Ferreira contou com seis desfalques por conta da Covid-19, como Marcelo Lomba, Weverton, Matheus Fernandes (que está negociando seu empréstimo para o Athletico-PR), Rony, Jorge e Endrick.

O Alviverde tem estreia marcada no Paulistão para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da 5ª rodada do estadual. No dia 8 de fevereiro, o time faz a semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, contra o vencedor da partida entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.