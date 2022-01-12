Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zé Rafael desfalca Palmeiras em jogo-treino, e Murilo faz primeiro treino

Meio-campista fez um trabalho individualizado e não atuou contra a Portuguesa. Já o zagueiro correu em volta do campo sob a supervisão da preparação física do Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 16:34

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:34

Na manhã desta quarta-feira, o Palmeiras foi até o Allianz Parque para enfrentar a Portuguesa em jogo-treino. Enquanto time perdia por 2 a 1, alguns jogadores faziam trabalho à parte, como foram os casos de Zé Rafael, que foi desfalque no duelo, e o recém-contratado Murilo, que fez seu primeiro treino.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
O meio-campista, cumprindo um cronograma individualizado, fez movimentações com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance no gramado. Ele não preocupa a comissão técnica para a pré-temporada.
Enquanto isso, o zagueiro Murilo, anunciado como quinto reforço para a temporada correu em volta do campo sob a supervisão da preparação física. A nova contratação deve se juntar ao restante do grupo nos próximos dias.
Além da dupla citada acima, Abel Ferreira contou com seis desfalques por conta da Covid-19, como Marcelo Lomba, Weverton, Matheus Fernandes (que está negociando seu empréstimo para o Athletico-PR), Rony, Jorge e Endrick.
O Alviverde tem estreia marcada no Paulistão para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da 5ª rodada do estadual. No dia 8 de fevereiro, o time faz a semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, contra o vencedor da partida entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.
Crédito: MurilocorreuemvoltadogramadodoAllianzParqueapósseranunciadopeloVerdão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados