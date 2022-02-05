Zé Rafael aponta ansiedade para conhecer adversário do Palmeiras no Mundial

Titular absoluto e peça fundamental no esquema do técnico Abel Ferreira, o meia Zé Rafael disse neste sábado (5), após o treino do Palmeiras em Abu Dhabi para se preparar para o Mundial de Clubes, que o grupo está ansioso para saber quem vai ser o adversário nas semifinais da competição.Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, se enfrentam logo mais, às 13h30 (de Brasília). O vencedor do duelo encara o Verdão na terça-feira (8), no mesmo horário.

- Estreia é sempre um jogo mais tenso, estudado. Estamos ansiosos para conhecer nosso adversário. Mas, independentemente de quem seja, vamos prestar muita atenção, estudar, focar para que possamos ver os pontos positivos e negativos da equipe e fazermos o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos.

O camisa 8 alviverde também comentou sobre a preparação do clube para o Mundial e apontou que o foco era tão grande na competição intercontinental que os jogadores mantiveram atividades físicas durante as férias para chegarem preparados neste momento.

- Terminamos o ano passado com o pensamento de vir ao Mundial e fazer um grande torneio, entrar para a história do clube mais uma vez. Os atletas se cuidaram durante as férias para adiantar o processo da melhor forma. Nossa adaptação está sendo muito boa, os treinos estão indo muito bem. Estamos nos preparando da melhor maneira possível, treinando de manhã e à tarde, para chegar à semifinal e fazer uma grande partida.