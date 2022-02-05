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futebol

Zé Rafael aponta ansiedade para conhecer adversário do Palmeiras no Mundial

Meia ainda ressaltou que elenco alviverde treinou nas férias para manter a forma visando competição intercontinental...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:23

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2022 às 09:23
Titular absoluto e peça fundamental no esquema do técnico Abel Ferreira, o meia Zé Rafael disse neste sábado (5), após o treino do Palmeiras em Abu Dhabi para se preparar para o Mundial de Clubes, que o grupo está ansioso para saber quem vai ser o adversário nas semifinais da competição.Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, se enfrentam logo mais, às 13h30 (de Brasília). O vencedor do duelo encara o Verdão na terça-feira (8), no mesmo horário.
- Estreia é sempre um jogo mais tenso, estudado. Estamos ansiosos para conhecer nosso adversário. Mas, independentemente de quem seja, vamos prestar muita atenção, estudar, focar para que possamos ver os pontos positivos e negativos da equipe e fazermos o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos.
O camisa 8 alviverde também comentou sobre a preparação do clube para o Mundial e apontou que o foco era tão grande na competição intercontinental que os jogadores mantiveram atividades físicas durante as férias para chegarem preparados neste momento.
- Terminamos o ano passado com o pensamento de vir ao Mundial e fazer um grande torneio, entrar para a história do clube mais uma vez. Os atletas se cuidaram durante as férias para adiantar o processo da melhor forma. Nossa adaptação está sendo muito boa, os treinos estão indo muito bem. Estamos nos preparando da melhor maneira possível, treinando de manhã e à tarde, para chegar à semifinal e fazer uma grande partida.
Crédito: ZéRafael(decoletedisputabolacomJailsondurantetreinodoVerdão(Foto:FabioMenotti/Palmeiras)

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