Zé Gabriel elogia reforços do Vasco e revela conversa com Palacios: 'Carreira brilhante pela frente'

Às vésperas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai se reforçando e dois dos jogadores que deverão ser anunciados em breve chegaram do Rio Grande do Sul. Erick foi artilheiro do Gaúcho recém-encerrado e o chileno Carlos Palacios estava no Internacional. E inclusive procurou saber do Cruz-Maltino com Zé Gabriel, ex e futuro colega de time.- O Palacios ligou e me mandou mensagem. Conversamos rapidamente, ele estava querendo saber como é o clube e a expectativa dele é a melhor. Assim como eu busquei informações quando vim, falei que ele poderia vir, que iria se sentir em casa. O Erick não conhecia - admitiu o volante vascaíno nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.

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A equipe comandada por Zé Ricardo segue em preparação nas instalações na Zona Oeste do Rio. No último sábado, venceu o Olaria em jogo-treino - excepcionalmente em São Januário. A estreia do time na Série B é nesta sexta-feira, contra o Vila Nova, na mesma Colina. Talvez já com Erick.

- Ele chegou para agregar. É um bom jogador, fez um bom Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga, então acredito que vai chegar para somar, sim. Vai ser muito bem-vindo. Vamos recebê-lo da melhor forma, assim como eu fui recebido. Já me sinto em casa. É bastante importante chegar mais um para nos ajudar nessa jornada que teremos ao longo do ano - analisou Zé Gabriel.

O único obstáculo para o Vasco contar com os reforços é a nada irrelevante punição que o clube recebeu. Mas há, no clube, otimismo de que o imbróglio será resolvido e jogadores como o meia chileno vão poder ajudar a equipe.

- Bom jogador. Tecnicamente, dispensa comentários. Tem uma carreira brilhante pela frente. Já tem convocações pelo Chile, é jogador de seleção, de Eliminatórias. Assim como tenho falado do Erick, é mais um que vai chegar para nos ajudar, para somar. Espero que ele seja muito feliz aqui - desejou Zé Gabriel.