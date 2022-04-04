Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Gabriel elogia reforços do Vasco e revela conversa com Palacios: 'Carreira brilhante pela frente'
futebol

Zé Gabriel elogia reforços do Vasco e revela conversa com Palacios: 'Carreira brilhante pela frente'

Volante e meia-atacante voltarão a se encontrar após terem sido colegas no Internacional; Erick, destaque do Campeonato Gaúcho deste ano, é outro jogador a caminho da Colina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:22

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:22

Às vésperas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai se reforçando e dois dos jogadores que deverão ser anunciados em breve chegaram do Rio Grande do Sul. Erick foi artilheiro do Gaúcho recém-encerrado e o chileno Carlos Palacios estava no Internacional. E inclusive procurou saber do Cruz-Maltino com Zé Gabriel, ex e futuro colega de time.- O Palacios ligou e me mandou mensagem. Conversamos rapidamente, ele estava querendo saber como é o clube e a expectativa dele é a melhor. Assim como eu busquei informações quando vim, falei que ele poderia vir, que iria se sentir em casa. O Erick não conhecia - admitiu o volante vascaíno nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A equipe comandada por Zé Ricardo segue em preparação nas instalações na Zona Oeste do Rio. No último sábado, venceu o Olaria em jogo-treino - excepcionalmente em São Januário. A estreia do time na Série B é nesta sexta-feira, contra o Vila Nova, na mesma Colina. Talvez já com Erick.
- Ele chegou para agregar. É um bom jogador, fez um bom Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga, então acredito que vai chegar para somar, sim. Vai ser muito bem-vindo. Vamos recebê-lo da melhor forma, assim como eu fui recebido. Já me sinto em casa. É bastante importante chegar mais um para nos ajudar nessa jornada que teremos ao longo do ano - analisou Zé Gabriel.
O único obstáculo para o Vasco contar com os reforços é a nada irrelevante punição que o clube recebeu. Mas há, no clube, otimismo de que o imbróglio será resolvido e jogadores como o meia chileno vão poder ajudar a equipe.
- Bom jogador. Tecnicamente, dispensa comentários. Tem uma carreira brilhante pela frente. Já tem convocações pelo Chile, é jogador de seleção, de Eliminatórias. Assim como tenho falado do Erick, é mais um que vai chegar para nos ajudar, para somar. Espero que ele seja muito feliz aqui - desejou Zé Gabriel.
Crédito: ZéGabrielchegouaoVascoparaestatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados