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futebol

Zé Eduardo retira ação contra o Cruzeiro e volta ao elenco da Raposa

O jogador já está treinando no time celeste e o proeces...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 18:44
Crédito: Zé Eduardo e Cruzeiro entraram em acordo e o jogador voltou ao elenco da Raposa-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro conseguiu encerrar mais uma pendência judicial e ainda reintegrou um atleta ao seu elenco para a temporada 2021. A Raposa conta novamente com o atacante Zé Eduardo, que estava processando o time azul em R$ 2 milhões por pendências trabalhistas. Todavia, a nova diretoria de futebol, comandada por André Mazzuco conseguiu negociar com o staff do jogador, que aceitou retirar o processo com a promessa de estar no elenco principal para a disputas do ano. O jogador, de 21 anos ,se reapresentou nessa segunda-feira, na Toca da Raposa 2, e está à disposição do técnico Felipe Conceição para os compromissos da temporada.
De volta às atividades no centro de treinamento azul e branco, Zé Eduardo demonstrou arrependimento em ter acionado a justiça para deixar o Cruzeiro. Segundo ele, a decisão foi imprudente e enalteceu o trabalho realizado pelo departamento de futebol estrelado, chefiado por André Mazzuco.
-Foi um pouco precipitada [a ação]. O André Mazzuco me ligou e só tenho elogios a ele. Me abriu muito a mente e graças a Deus já está tudo resolvido. Conseguimos resolver os problemas e estou muito feliz em estar de volta. Que a gente possa olhar para frente e conquistar os nossos objetivos-disse.
Com contrato com o Cruzeiro até janeiro de 2024, Zé Eduardo garantiu que deixou o episódio para trás e ressaltou que está motivado para disputar uma posição no time titular da Raposa neste ano.
-Estou muito alegre de estar aqui no Cruzeiro, principalmente neste ano do centenário. Que a gente possa fazer um ano maravilhoso e colocar o Cruzeiro na elite do futebol brasileiro-completou.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O presidente Sérgio Santos Rodrigues também externou felicidade com a resolução da situação que envolvia o atacante e desejou sorte para Zé Eduardo na temporada 2021.
-Também estou muito feliz por termos chegado a um consenso. Sabemos que, às vezes, alguns fatores influenciaram em tomadas de decisão que de repente não foram as melhores ano passado. Mas o importante é que as duas partes reconheceram que era necessária uma reaproximação e agora tudo está resolvido. É um novo começo. O Zé Eduardo é um bom garoto, que tem muito potencial e que confiamos muito. Desejo a ele e a todo nosso elenco muita sorte e sucesso nessa temporada. Continuaremos trabalhando forte para dar o suporte necessário a todos neste ano tão importante para o Cruzeiro- destacou Sérgio.
Zé Eduardo está em concentração integral com o restante do elenco desde ontem, na Toca da Raposa 2. Além dos treinos em dois períodos nesta semana, a preparação inclui um jogo-treino contra o Bolívar, no próximo sábado.

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