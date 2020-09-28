Zé Eduardo pode ser a novidade do Cruzeiro para o duelo contra a Ponte

-Com certeza estou preparado para vestir a camisa celeste. Estou bem, é o fruto de meu trabalho, que venho fazendo desde a base, estão saindo gols e que possam sair muitos aqui também. Vinha buscando essa oportunidade, o Cruzeiro é muito grande, sempre vai ter pressão e tem que se acostumar com isso. Estava jogando e tenho que buscar melhorar um pouco mais, já que o ritmo é mais forte. Série B é muito pegado-declarou. Zé Eduardo marcou quatro gols em cinco jogos pelo Villa Nova no campeonato Mineiro e cinco gols pelo América-RN, um pela Copa do Brasil e quatro pelo Campeonato Potiguar, em cinco partidas disputadas. Centroavante de movimentação, que gosta de buscar o jogo e não ficar fixo na área, como ele próprio se define, Zé Eduardo tem como referências na posição o polonês Robert Lewandowski, o brasileiro Gabriel Jesus e o seu companheiro de Cruzeiro, o boliviano Marcelo Moreno. -Gosto do Lewandovsky, que é um bom finalizador, Gabriel Jesus, que se movimenta bem também, muito leve, e o próprio Moreno, que eu via na TV e agora tenho a honra de estar no mesmo grupo que ele- comentou. Zé Eduardo falou ainda sobre sua promissora carreira e sua contratação para o time Sub-20 do Cruzeiro, em 2019, após um grande desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sete gols marcados em seis jogos disputados pela equipe do Visão Celeste, da cidade de Parnamirim-RN. -Eu fiz a minha base até os 17 anos no América-RN, saí e cheguei a disputar a Copa São Paulo de 2019 pelo Visão Celeste-RN. E foi aí que o Cruzeiro me contratou. Cheguei aqui no ano passado no Sub-20, joguei o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil-disse para completar em seguida. -Minha primeira experiência como profissional foi no Villa Nova, no começo do ano, e agora estava no América-RN. Trabalhei sempre muito por esta oportunidade no Cruzeiro, é fruto do meu trabalho e agora é procurar evoluir e ajudar os meus companheiros e o Cruzeiro da melhor forma possível- finalizou.