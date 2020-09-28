AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Zé Eduardo pode ser a novidade do Cruzeiro para o duelo contra a Ponte

O atacante, de 21 anos, falou sobre a expectativa de estrear pelo profissional da Raposa...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 16:31
Crédito: Zé Eduardo tem nove gols na temporada e pode ser uma novidade no Cruzeiro diante da Ponte Preta-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Com nove gols marcados em dez partidas disputadas em 2020, o jovem atacante Zé Eduardo, que estava emprestado ao América-RN, pode ser a novidade do Cruzeiro para a partida de quarta-feira, 30 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela Série B.
O jogador demonstrou muita alegria em poder atuar pela equipe profissional do Cruzeiro e espera manter a excelente performance na temporada.
-Muito feliz, vinha trabalhando por esta oportunidade, graças a Deus chegou o momento e que eu possa aproveitar o melhor possível. Meu maior objetivo é esse, chegar aqui no Cruzeiro e ajudar os meus companheiros nessa fase que o Cruzeiro está passando-disse em coletiva nesta segunda-feira. O jogador de 21 anos, que está à disposição do técnico Ney Franco disse estar preparado para estrear pelo time profissional da Raposa.
-Com certeza estou preparado para vestir a camisa celeste. Estou bem, é o fruto de meu trabalho, que venho fazendo desde a base, estão saindo gols e que possam sair muitos aqui também. Vinha buscando essa oportunidade, o Cruzeiro é muito grande, sempre vai ter pressão e tem que se acostumar com isso. Estava jogando e tenho que buscar melhorar um pouco mais, já que o ritmo é mais forte. Série B é muito pegado-declarou. Zé Eduardo marcou quatro gols em cinco jogos pelo Villa Nova no campeonato Mineiro e cinco gols pelo América-RN, um pela Copa do Brasil e quatro pelo Campeonato Potiguar, em cinco partidas disputadas. Centroavante de movimentação, que gosta de buscar o jogo e não ficar fixo na área, como ele próprio se define, Zé Eduardo tem como referências na posição o polonês Robert Lewandowski, o brasileiro Gabriel Jesus e o seu companheiro de Cruzeiro, o boliviano Marcelo Moreno. -Gosto do Lewandovsky, que é um bom finalizador, Gabriel Jesus, que se movimenta bem também, muito leve, e o próprio Moreno, que eu via na TV e agora tenho a honra de estar no mesmo grupo que ele- comentou. Zé Eduardo falou ainda sobre sua promissora carreira e sua contratação para o time Sub-20 do Cruzeiro, em 2019, após um grande desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sete gols marcados em seis jogos disputados pela equipe do Visão Celeste, da cidade de Parnamirim-RN. -Eu fiz a minha base até os 17 anos no América-RN, saí e cheguei a disputar a Copa São Paulo de 2019 pelo Visão Celeste-RN. E foi aí que o Cruzeiro me contratou. Cheguei aqui no ano passado no Sub-20, joguei o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil-disse para completar em seguida. -Minha primeira experiência como profissional foi no Villa Nova, no começo do ano, e agora estava no América-RN. Trabalhei sempre muito por esta oportunidade no Cruzeiro, é fruto do meu trabalho e agora é procurar evoluir e ajudar os meus companheiros e o Cruzeiro da melhor forma possível- finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados