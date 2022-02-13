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Zanotti marca no fim, Corinthians vence o Grêmio e fatura o título da Supercopa do Brasil feminina

O Timão fez jus ao favoritismo, pressionou o Imortal, que fez um bom jogo, mas acabou sendo derrotado nos minutos finais da partida após gol de Gabi Zabotti...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 12:44
O Corinthians faturou a primeira edição da Supercopa do Brasil feminina! Com gol de Gabi Zanotti aos 48 minutos do segundo tempo, as Brabas venceram o Grêmio e conquistaram a primeira taça da temporada.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
Diante de 19.547 pessoas presentes em sua casa, o Timão dominou a maior parte do duelo. No primeiro tempo, a equipe alvinegra teve boas chegadas com Katiuscia, Giovanna Campiolo e Jheniffer, enquanto a equipe gaúcha quase não ameaçou a meta de Paty.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
O Imortal começou melhor o segundo tempo, mas o Corinthians conseguiu equilibrar aos poucos e retomou o controle da partida. Mesmo assim, a equipe da casa pressionava, mas não conseguia marcar.
O gol derradeiro veio em cobrança de escanteio de Diany. Gabi Zanotti subiu mais alto que a defesa do Grêmio e marcou o gol do título do Timão.
Após a partida, a autora do gol exaltou o trabalho do grupo e o carinho da torcida corintiana na conquista de mais um título.
- É incrível, sempre é mais especial. Me sinto iluminada, terminamos o ano com essa casa cheia e começamos com ela cheia. Parabenizar o grupo e a gente demonstra a força do nosso grupo. Agradecer a Fiel que compareceu e fico muito feliz de fazer parte desse fortalecimento do futebol feminino - disse Zanotti.
Para chegar na decisão, o Corinthians goleou o Palmeiras por 3 a 0, e nas semifinais eliminou o Real Brasília. O Grêmio passou pelo Cruzeiro e Flamengo antes da final.
Crédito: Jogofoidecididonosminutosfinais(Foto:Divulgação/CBF

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