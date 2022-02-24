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futebol

Zanocelo valoriza primeiro gol pelo Santos e agora espera marcar na Vila

Volante fez o segundo gol na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Salgueiro nesta quarta...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 16:17
Vinicius Zanocelo marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos na vitória sobre o Salgueiro, nesta quarta, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogador começou no banco de reservas, mas entrou ao longo do segundo tempo e aproveitou o bom cruzamento de Lucas Pires para aumentar a vantagem do Peixe.- Fico muito feliz. Esse gol já estava faz muito tempo. Como eles foram felizes. Estávamos precisando de uma vitória larga para dar confiança ao grupo. As coisas são assim na minha vida. Quando eu mais preciso, Deus me presenteia. Eu estou muito feliz. Espero que na Vila possa sair também - afirma Zanocelo.
A classificação na vitória de 3 a 0 deu mais confiança ao elenco santista, que tinha perdido os últimos dois jogos (Mirassol e São Paulo). Agora, o time enfrenta o Novorizontino, no domingo, pelo Campeonato Paulista.- Com certeza. Nós conversamos, temos que engrenar. Precisamos nos impor como fizemos nesse jogo e as vitórias vão vir com certeza - completou.
Crédito: ZanocelocomemoraosegundogoldoSantoscontraoSalgueiro(Foto:IvanStorti/SantosFC

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