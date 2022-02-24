Zanocelo valoriza primeiro gol pelo Santos e agora espera marcar na Vila

Vinicius Zanocelo marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos na vitória sobre o Salgueiro, nesta quarta, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogador começou no banco de reservas, mas entrou ao longo do segundo tempo e aproveitou o bom cruzamento de Lucas Pires para aumentar a vantagem do Peixe.- Fico muito feliz. Esse gol já estava faz muito tempo. Como eles foram felizes. Estávamos precisando de uma vitória larga para dar confiança ao grupo. As coisas são assim na minha vida. Quando eu mais preciso, Deus me presenteia. Eu estou muito feliz. Espero que na Vila possa sair também - afirma Zanocelo.