Zanocelo revela pedido especial de Bustos na partida contra o Cuiabá

Vinicius Zanocelo comemorou a goleada do Santos sobre o Cuiabá por 4 a 1 neste domingo (08). O Peixe assumiu a vice-liderança no Brasileirão com o resultado e o volante ressaltou a força da equipe jogando na Vila Belmiro.- É muito importante vencer. É importante a gente estar dentro de casa forte e combinamos que em casa vamos ser uma equipe muito forte. Vai ser difícil os adversários arrancarem ponto de nós e sem dúvida nenhuma será uma decisão quinta-feira (contra o Coritiba, pela Copa do Brasil). Com certeza vamos fazer um grande jogo como hoje (domingo) - ressaltou.

O camisa 25 também falou da sua característica de jogo. Ele conseguiu finalizar e estar mais presente no ataque santista, mas revelou ter sido orientado para ajudar o time na construção das jogadas na partida deste domingo.- Acho que é característica do jogo, depende da partida. Tem jogo que dependendo do adversário temos a liberdade de chegar mais na frente e hoje foi dito para mim que era importante fazer a saída de bola e ajudar na construção. Para mim não tem problemas, o que importa é estar ajudando o Santos - afirmou.

Zanocelo ainda reforçou a força do grupo do Santos.

- Os últimos dois jogos foram feitos por jogadores que vieram do banco. Isso tanto hoje como na última partida mostra que nosso grupo é muito forte - acrescentou.