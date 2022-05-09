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futebol

Zanocelo revela pedido especial de Bustos na partida contra o Cuiabá

Treinador pediu para volante atuar de forma pouco diferente no confronto deste domingo...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 16:09
Vinicius Zanocelo comemorou a goleada do Santos sobre o Cuiabá por 4 a 1 neste domingo (08). O Peixe assumiu a vice-liderança no Brasileirão com o resultado e o volante ressaltou a força da equipe jogando na Vila Belmiro.- É muito importante vencer. É importante a gente estar dentro de casa forte e combinamos que em casa vamos ser uma equipe muito forte. Vai ser difícil os adversários arrancarem ponto de nós e sem dúvida nenhuma será uma decisão quinta-feira (contra o Coritiba, pela Copa do Brasil). Com certeza vamos fazer um grande jogo como hoje (domingo) - ressaltou.
O camisa 25 também falou da sua característica de jogo. Ele conseguiu finalizar e estar mais presente no ataque santista, mas revelou ter sido orientado para ajudar o time na construção das jogadas na partida deste domingo.- Acho que é característica do jogo, depende da partida. Tem jogo que dependendo do adversário temos a liberdade de chegar mais na frente e hoje foi dito para mim que era importante fazer a saída de bola e ajudar na construção. Para mim não tem problemas, o que importa é estar ajudando o Santos - afirmou.
Zanocelo ainda reforçou a força do grupo do Santos.
- Os últimos dois jogos foram feitos por jogadores que vieram do banco. Isso tanto hoje como na última partida mostra que nosso grupo é muito forte - acrescentou.
Crédito: ZanocelodestacouaforçadoelencodoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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