Zanocelo recebe conselhos e espera seguir passos de Elano no Santos

O volante Vinicius Zanocelo foi apresentado pelo Santos nesta sexta-feira. Ele chega por empréstimo da Ferroviária até 31 de maio de 2023. Ainda em Araraquara, o jogador teve contato com Elano, ídolo do Peixe e treinador na Locomotiva. Zanocelo revelou ter recebido conselhos do ex-jogador e quer seguir os mesmos passos.- Na nossa conversa, ele só disse coisas positivas sobre o Santos. Aprendi muito com o Elano, ele é um treinador extremamente determinado no que quer. Me espelho muito nele, porque teve história aqui e no futebol internacional, e é da minha posição. Uma das coisas que ele me falou é para ser muito feliz aqui porque essa camisa merece - afirmou Vinicius Zanocelo.