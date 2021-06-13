Zanocelo recebe conselhos e espera seguir passos de Elano no Santos

O volante Vinicius Zanocelo foi apresentado pelo Santos nesta sexta-feira. Ele chega por empréstimo da Ferroviária até 31 de maio de 2023. Ainda em Araraquara, o jogador teve contato com Elano, ídolo do Peixe e treinador na Locomotiva. Zanocelo revelou ter recebido conselhos do ex-jogador e quer seguir os mesmos passos.- Na nossa conversa, ele só disse coisas positivas sobre o Santos. Aprendi muito com o Elano, ele é um treinador extremamente determinado no que quer. Me espelho muito nele, porque teve história aqui e no futebol internacional, e é da minha posição. Uma das coisas que ele me falou é para ser muito feliz aqui porque essa camisa merece - afirmou Vinicius Zanocelo.
Com opção de compra e passe fixado, o jovem jogador tem grande potencial e esteve na seleção brasileira Sub-20 nas últimas três convocações. Peça importante no time do interior paulista neste Campeonato Paulista, Zanocelo atuou a maioria das vezes como segundo volante. Os dados da SofaScore mostram 12 jogos, uma assistência e um gol. O jogador teve 83% de acertos dos passes, 8 dribles certos e 18 desarmes.A chegada do jogador é vista com bons olhos, já que o Santos perdeu Pituca, vendido ao futebol japonês, Sandry, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Jobson, também com rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.