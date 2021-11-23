Zanocelo convoca torcida do Santos para decisão contra o Fortaleza

O Santos enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro às 19 horas. Enquanto o time de Fábio Carille busca vencer e se distanciar de vez da zona de rebaixamento, o Leão busca uma vaga na Taça Libertadores da América.Depois de enfrentar o Fortaleza, o Santos sai para enfrentar Internacional e Flamengo. Diante desse cenário, o volante Vinícius Zanocelo convocou a torcida para o confronto decisivo na Vila Belmiro.

- Nação santista, vocês são nosso 12º jogador. Vocês fazem a diferença. É sempre muito complicado para o adversário jogar na Vila Belmiro lotada. Então nós esperamos vocês na quinta-feira para mais uma grande batalha. Pra cima deles - afirmou o camisa 25 do Peixe.Os ingressos para o duelo com o Fortaleza seguem à venda. Na tarde desta terça (23) foi liberada a venda para não sócios do clube através do site futebolcard.com.

Esse será o sétimo do Santos jogo com público na Vila Belmiro. Diante Chapecoense, Grêmio, América-MG, Fluminense e Palmeiras a torcida também esgotou os ingressos. Apenas no jogo contra o Red Bull Bragantino os ingressos não foram esgotados.