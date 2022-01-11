Zagueiro turco com passagem pela seleção morre após capotamento em Ancara

O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor e com passagem pela seleção da Turquia e pelo Galatasaray, morreu nesta terça (11) Crédito: Divulgação/Konyaspor

O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor e com passagem pela seleção da Turquia e pelo Galatasaray, morreu, nesta terça-feira (11), após sofrer um grave acidente de carro.

O jogador tinha 27 anos e estava sozinho quando perdeu o controle do veículo e bateu em um trecho de uma estrada em Ancara, na capital turca. O automóvel capotou várias vezes, e o atleta não resistiu aos ferimentos. O Konyaspor divulgou uma nota de pesar após o acidente.

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

"Estamos profundamente tristes por ter perdido nosso jogador Ahmet Calik, que conquistou o amor de nossos torcedores e da cidade desde o primeiro dia em que chegou ao Konyaspor", diz o comunicado.

O defensor foi revelado pelo Gençlerbirligi, clube pelo qual atuou durante seis temporadas. Depois, foi transferido para o Galatasaray, um dos principais times do futebol turco.

Çalik estava no Konyaspor desde 2020 e atuou em 18 jogos na atual temporada. A equipe ocupa vice-liderança do Campeonato Turco. Pela seleção foi convocado oito vezes e disputou a edição de 2016 da Eurocopa.