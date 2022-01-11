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Tragédia

Zagueiro turco com passagem pela seleção morre após capotamento em Ancara

Ahmet Çalik, de 27 anos, jogava no Konyaspor. O carro que ele dirigia saiu da pista e capotou várias vezes. Pela Turquia, ele disputou a Eurocopa de 2016 e acumulava 8 convocações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2022 às 11:56

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:56

Futebol
O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor e com passagem pela seleção da Turquia e pelo Galatasaray, morreu nesta terça (11) Crédito: Divulgação/Konyaspor
O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor e com passagem pela seleção da Turquia e pelo Galatasaray, morreu, nesta terça-feira (11), após sofrer um grave acidente de carro.
O jogador tinha 27 anos e estava sozinho quando perdeu o controle do veículo e bateu em um trecho de uma estrada em Ancara, na capital turca. O automóvel capotou várias vezes, e o atleta não resistiu aos ferimentos. O Konyaspor divulgou uma nota de pesar após o acidente.
"Estamos profundamente tristes por ter perdido nosso jogador Ahmet Calik, que conquistou o amor de nossos torcedores e da cidade desde o primeiro dia em que chegou ao Konyaspor", diz o comunicado.
O defensor foi revelado pelo Gençlerbirligi, clube pelo qual atuou durante seis temporadas. Depois, foi transferido para o Galatasaray, um dos principais times do futebol turco.
Çalik estava no Konyaspor desde 2020 e atuou em 18 jogos na atual temporada. A equipe ocupa vice-liderança do Campeonato Turco. Pela seleção foi convocado oito vezes e disputou a edição de 2016 da Eurocopa.
Com informações dos portais GE, Lance e Fox Sports

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