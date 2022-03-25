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futebol

Zagueiro Sidnei deixa o Cruzeiro e acerta com o Goiás

O defensor foi anunciado pelo clube esmeraldino nesta sexta-feira, 25 de março, tendo feito apenas dois jogos com a camisa celeste...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 17:00

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:00

O Cruzeiro perdeu mais um zagueiro do seu elenco, após a saída de Maicon para o Santos. Sidnei, que foi anunciado no fim de 2021, deixou o clube celeste, rescindindo o contrato com a Raposa.
Sidnei fez apenas duas partidas pelo Cruzeiro. Ele se lesionou na derrota por 2 a 0 para o América-MG e não estava mais sendo aproveitado, inclusive ficando de dos relacionados para o jogo contra o Athletic, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo L!. A saída do Cruzeiro encerra a curta e sem brilho passagem pela Toca da Raposa.
O defensor teve algumas dificuldades fora de campo com a Raposa, pois teve de aceitar reajustar seu acordo para acertar com a equipe mineira, devido ao novo teto salarial imposto pela gestão de Ronaldo Fenômeno. Mesmo assim, não teve bons momentos em campo de deve ser nova baixa no elenco azul.
Sidnei, cria da base do Internacional, tem passagem longa na Europa, onde estava desde a temporada 2008 . Ele jogou por cinco temporadas no Benfica, esteve emprestado ao Besiktas (Turquia) por um ano, defendeu o Espanyol, Deportivo La Coruña Bétis, seu último clube, onde atuou por três anos.
Crédito: Sidneifoianunciadopeloclubeem2021,masnão seguiránaTocadaRaposa(GustavoAleixo/Cruzeiro

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