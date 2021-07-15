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futebol

Zagueiro que estava em observação assina contrato com o Santos

Defensor Gabriel Passos, de 19 anos, assinou contrato com o Peixe até o final do ano com possibilidade de prorrogação por mais um ano caso seu futebol agrade...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 23:34

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 23:34
Crédito: Divulgação
O Santos oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Gabriel Passos, que pertence ao Guarulhos-SP. O jogador chegou ao Peixe na antiga gestão de Orlando Rollo, mas ainda não havia assinado nenhum contrato profissional. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Globo Esporte e confirmada pelo Lance!/DIÁRIO DO PEIXE.O contrato firmado com o clube te validade até o fim de 2021, por empréstimo, além da opção de renovação por mais uma temporada. Contratado para o Sub-20, o jogador chamou atenção da comissão técnica do Santos e realizou alguns treinos com o elenco profissional. Gabriel Passos tem 19 anos e 1,97m.Nesta temporada, o Alvinegro Praiano perdeu sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo foi para o Benfica, de Portugal, e Luan Peres, para o Olympique de Marseille, da França, do ex-técnico santista, Jorge Sampaoli.Atualmente, no elenco, o Santos tem à disposição de Fernando Diniz seis zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e Alex.

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