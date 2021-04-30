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futebol

Zagueiro não renova e deixa o Santos após 15 anos de clube

Contrato de Gustavo Cipriano termina nesta sexta e não será renovado...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 10:25
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Zagueiro e capitão do Santos na última temporada, Gustavo Cipriano deixou o Santos nesta sexta-feira (30). O vínculo do defensor com o Peixe chegou ao fim e não foi renovado. Desde os cinco anos na Vila Belmiro, o jogador era um dos nomes mais antigos do time e deixa o clube após 15 anos de atuação entre as equipes de base e futsal do Alvinegro.
- Hoje, sinto um turbilhão de emoções e sentimentos. Mais um ciclo que se encerra e novas portas que se abrem. Foram 15 anos e tenho certeza que fiz o meu melhor. Agradeço demais ao Santos por todos os ensinamentospassados. Levarei este clube para sempre comigo - disse o defensor de 20 anos.Durante sua passagem pelo Santos, Gustavo Cipriano conquistou títulos importantes da categoria 2001, que revelou nomes como Rodrygo e Yuri Alberto. O zagueiro foi Campeão Paulista Sub-11 e Sub-13 e da Copa Zico Sub-15. Ainda no Sub-15, foi vice-campeão do Paulista.
Cipriano também tem uma passagem por empréstimo de um ano na Lazio Sub-19, da Itália. Pelo time da capital romana, disputou 11 partidas. O defensor, que possui nacionalidade europeia, ainda não tem definição dopróximo destino na carreira.

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