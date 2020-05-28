Zagueiro Luan emociona médica que perdeu pai palmeirense; veja vídeo

A doação de sangue de Luan no Allianz Parque gerou emoção. A TV Palmeiras divulgou vídeo em que Ana Paula de Oliveira, biomédica que trabalha na campanha "Sangue Verde e Amarelo" estádio, vai às lágrimas ao encontrar o zagueiro, lembrando do amor ao Verdão que tinha seu pai.

- As meninas fizeram uma surpresa para eu tirar uma foto com o Luan. Elas sabem que passei por um momento bem delicado agora. Faz 11 dias que perdi meu pai. Somos todos palmeirenses, frequentamos aqui, era o lugar em que meu pai mais gostava de estar, o Palmeiras era uma extensão da nossa família. Vir aqui e estar com os jogadores faz relembrar - contou a biomédica.E MAIS:Luan faz doação de sangue no Allianz Parque durante pandemiaPor 'saúde mental,' auxiliar mantém papo frequente com elencoLuiz Adriano não vê Fla imbatível e vê diferença para EuropaLuan Santana e aplicativo para banheiro: o drive-in no AllianzConfira as imagens da TV Palmeiras com Luan e a emoção da biomédica: E MAIS: