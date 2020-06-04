Zagueiro Léo é o terceiro jogador do Cruzeiro contaminado com a Covid-19

Crédito: Léo é mais um atleta contaminado pelo coronavírus no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou o terceiro caso no clube diagnosticado com a presença do coronavírus no organismo. Desta vez é o zagueiro Léo que teve a Covid-19 confirmada. A Raposa emitiu um comunicado no fim da manhã desta quinta-feira, 4 de junho, um dia após revelar que o volante Jean também foi contaminado com o vírus.

Além de Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó também tiveram a confirmação de contágio por Covid-19. Mesmo com dois de seus atletas doentes, o Cruzeiro manteve o seu planejamento de treinamentos durante esta semana. A Raposa realizou novos testes na Toca da Raposa esta semana para detectar mais casos da doença.

Em Minas Gerais já são cinco casos confirmados. Além de Léo, Jean e Popó no Cruzeiro; Cazares, no Atlético-MG e Matheusinho, do América-MG, também testaram positivo para a Covid-19. Leia outro comunicado do time mineiro sobre Léo. E MAIS:Cruzeiro escolhe Deis Chaves para conduzir iniciativas do centenárioCom dois casos de COVID-19 confirmados, Cruzeiro realiza novos testes na Toca da Raposa IILisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGMais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19De volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoComunicado do Cruzeiro O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Léo testou positivo para o exame de Covid-19, após exames realizados nesta nova série de testes para a detecção do novo coronavírus.

O zagueiro celeste está assintomático e foi afastado das atividades, passando a cumprir as orientações de isolamento social em sua residência.