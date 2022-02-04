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futebol

Zagueiro Léo é apresentado na Chapecoense e foca no título estadual

Aos 34 anos, o defensor colocou metas para alcançar durante a passagem pelo clube catarinense...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:37

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 15:37
Principal reforço para o sistema defensivo da Chapecoense, Léo foi apresentado e vestiu a camisa do clube catarinense.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Empolgado com a oportunidade, o defensor chega repleto de metas e, a primeira delas é conquistar o título estadual.
‘É uma grande retomada tanto para a Chapecoense, quanto para mim. Espero continuar a atividade com o grupo e estrear rapidamente para agregar também dentro de campo e ajudar a gente a conquistar esse primeiro desafio que é o estadual’, disse o jogador.
Produtividade
O contrato entre Léo e Chapecoense é válido até novembro. O acordo foi baseado em produtividade.
Crédito: LéofoioficializadocomozagueirodaChape(Divulgação/Chapecoense

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