Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Laércio é apresentado no Santos: 'Representa muito para mim'

Jogador foi apresentado de forma virtual pelo Santos na tarde desta terça-feira. Laércio assinou contrato até dezembro de 2021 e já estreou na vitória sobre o Grêmio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 14:54

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:54

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos apresentou o zagueiro Laércio, seu novo reforço para a temporada, que já fez sua estreia pelo clube na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último domingo.Destaque do Caxias no último Campeonato Gaúcho, o jogador de 27 anos acertou com o Peixe há pouco mais de um mês e ficou aguardando a abertura de registro de jogadores no Santos para estar regularizado. O novo camisa seis comentou sobre essa espera.
- Valeu muito a estreia, me adaptei aos treinos e ao grupo. Sou bem tranquilo nessa parte, não me importo nessa questão. Importante mesmo era o trabalho em campo. A nova gestão chegou, resolveu o problema e eu pude fazer minha estreia - afirmou o novo defensor santista.
Laércio exaltou o Santos e comemorou a chance recebida na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, ele se preparou muito para estar aonde chegou.
- Estou em Caxias há um tempo. Tinha minha convicção de que esse dia aconteceria. Meu objetivo era chegar na Série A. Meu último Campeonato Gaúcho foi a coroação do trabalho. Não foi surpresa, eu me via na Série A há muito tempo. É por mérito, muito trabalho. Hoje colho esse resultado - afirmou.
O zagueiro de 27 anos passou por Lajeadense (RS), Boa Esporte (MG) e Caxias (RS) antes de chegar no Santos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados