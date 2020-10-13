Zagueiro Laércio é apresentado no Santos: 'Representa muito para mim'

O Santos apresentou o zagueiro Laércio, seu novo reforço para a temporada, que já fez sua estreia pelo clube na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último domingo.Destaque do Caxias no último Campeonato Gaúcho, o jogador de 27 anos acertou com o Peixe há pouco mais de um mês e ficou aguardando a abertura de registro de jogadores no Santos para estar regularizado. O novo camisa seis comentou sobre essa espera.
- Valeu muito a estreia, me adaptei aos treinos e ao grupo. Sou bem tranquilo nessa parte, não me importo nessa questão. Importante mesmo era o trabalho em campo. A nova gestão chegou, resolveu o problema e eu pude fazer minha estreia - afirmou o novo defensor santista.
Laércio exaltou o Santos e comemorou a chance recebida na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, ele se preparou muito para estar aonde chegou.
- Estou em Caxias há um tempo. Tinha minha convicção de que esse dia aconteceria. Meu objetivo era chegar na Série A. Meu último Campeonato Gaúcho foi a coroação do trabalho. Não foi surpresa, eu me via na Série A há muito tempo. É por mérito, muito trabalho. Hoje colho esse resultado - afirmou.
O zagueiro de 27 anos passou por Lajeadense (RS), Boa Esporte (MG) e Caxias (RS) antes de chegar no Santos.