Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Jair, de 16 anos, assina contrato milionário com o Santos

Vínculo firmado com o defensor é válido até 2024, e multa para tirar nova revelação da defesa santista da Vila Belmiro é de 70 milhões de euros (R$ 422 milhões)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 15:26

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 15:26

Crédito: Zagueiro Jair, de apenas 16 anos, tem multa de 70 milhões de euros (Reprodução/Instagram
O Santos assinou o primeiro contrato profissional com o zagueiro Jair, de 16 anos, até 2024.Com multa rescisória é de 70 milhões de euros (R$ 422 mi), o jogador é uma das grandes apostas das divisões de base do Peixe. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Diário.Em seu Instagram, o zagueiro que atua no Sub-17 comentou sobre a alegria em renovar com o time da Vila, e agradeceu às pessoas que ajudaram neta fase.
Conhece o app do Lance!? Baixe e fique por dentro do Brasileirão
“Hoje dia 18/06/2021 é um dia muito especial, dia em que assino meu primeiro contrato profissional pelo Santos FC, clube que estou desde os 10 anos. Primeiramente quero agradecer a Deus por me permitir viver esse momento tão especial na minha vida, agradecer minha família por todos os sacrifícios que fizeram por mim, e por estar sempre comigo na alegria e na tristeza, agradecer ao Santos FC( Diretoria, funcionários, staff, treinadores) pela confiança no meu trabalho, agradecer ao meu staff @sportslla @lilitutufcc @profbeto2070, por todo o suporte dentro e fora de campo, e a todos que de alguma forma fizeram esse sonho virar realidade”, disse o zagueiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados