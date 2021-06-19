Zagueiro Jair, de 16 anos, assina contrato milionário com o Santos

O Santos assinou o primeiro contrato profissional com o zagueiro Jair, de 16 anos, até 2024.Com multa rescisória é de 70 milhões de euros (R$ 422 mi), o jogador é uma das grandes apostas das divisões de base do Peixe. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Diário.Em seu Instagram, o zagueiro que atua no Sub-17 comentou sobre a alegria em renovar com o time da Vila, e agradeceu às pessoas que ajudaram neta fase.

“Hoje dia 18/06/2021 é um dia muito especial, dia em que assino meu primeiro contrato profissional pelo Santos FC, clube que estou desde os 10 anos. Primeiramente quero agradecer a Deus por me permitir viver esse momento tão especial na minha vida, agradecer minha família por todos os sacrifícios que fizeram por mim, e por estar sempre comigo na alegria e na tristeza, agradecer ao Santos FC( Diretoria, funcionários, staff, treinadores) pela confiança no meu trabalho, agradecer ao meu staff @sportslla @lilitutufcc @profbeto2070, por todo o suporte dentro e fora de campo, e a todos que de alguma forma fizeram esse sonho virar realidade”, disse o zagueiro.