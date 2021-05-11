Zagueiro Henrique se aproxima de acordo com o Coritiba

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O Coritiba esquenta as turbinas para oficializar o retorno do zagueiro Henrique. Após a liberação do Belenenses-POR, o atleta trabalha para ajustar as questões burocráticas e ser anunciado pelo clube do Alto da Glória.

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Aos 34 anos, Henrique vai assinar um contrato de duas temporadas e será o principal reforço para o clube que tenta regressar à elite do futebol nacional.

Em sua passagem pelo futebol de Portugal, que durou apenas uma temporada, o atleta disputou 27 partidas com a camisa do Belenenses.