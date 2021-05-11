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futebol

Zagueiro Henrique se aproxima de acordo com o Coritiba

Aos 34 anos, o atleta foi liberado pelo Belenenses-POR e vai assinar contrato de duas temporadas com o Coxa...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:33
Crédito: Divulgação
O Coritiba esquenta as turbinas para oficializar o retorno do zagueiro Henrique. Após a liberação do Belenenses-POR, o atleta trabalha para ajustar as questões burocráticas e ser anunciado pelo clube do Alto da Glória.
+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento
Aos 34 anos, Henrique vai assinar um contrato de duas temporadas e será o principal reforço para o clube que tenta regressar à elite do futebol nacional.
Em sua passagem pelo futebol de Portugal, que durou apenas uma temporada, o atleta disputou 27 partidas com a camisa do Belenenses.
No futebol brasileiro, Henrique ganhou fama com as camisas do Palmeiras, Fluminense e Corinthians.

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