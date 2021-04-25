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futebol

Zagueiro Henri, da base, comenta estreia no Palmeiras: ‘Sonho de criança'

Defensor subiu para o profissional em 2020, mas, devido a uma lesão, somente pôde estrear na última sexta-feira (23)
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Publicado em 25 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu, na última sexta-feira (23), o Guarani, e a partida, além de importante na campanha do Campeonato Paulista, marcou a estreia do zagueiro Henri, de 19 anos, das categorias de base. O atleta já treinava com o profissional desde 2020, mas teve sua primeira partida oficial pelo Verdão adiada por uma lesão grave no joelho, que o tirou dos gramados por meses.>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras
– Antes de receber a notícia (da contusão) eu estava treinando muito bem. Eu nunca tinha sofrido uma lesão e isso me abalou um pouco. Meus familiares estavam longe, mas, junto do clube, consegui trazê-los para perto, para eu poder ficar mais tranquilo. Com essa estrutura toda, desfrutei dentro e fora do CT para voltar o quanto antes – relembra Henri, em vídeo para a TV Palmeiras.Além disso, o defensor comentou o que sentiu no momento de sua estreia, afirmando que lembrou do período em que esteve sem atuar.
– Passou um flashback na minha cabeça no começo do jogo. Foi uma espera de mais de um ano e foi um tempo difícil ver os meus companheiros treinando e jogando e eu fora. Contra o Guarani foi um momento de alegria porque pude estrear pelo time profissional e com vitória. Foi um sonho de criança. Agora é trabalhar firme para melhorar cada vez mais o meu desempenho.
O zagueiro Henri estreou pela equipe na última sexta-feira (23) e pode, neste domingo, realizar mais uma partida com as cores do Palmeiras, desta vez contra o Mirassol, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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