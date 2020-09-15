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futebol

Zagueiro enaltece título da Chapecoense: 'Mérito de todos'

Um dos destaques da Chapecoense que conquistou o título catarinense 2020, o zagueiro Luiz Otávio elogiou o trabalho realizado pela equipe na competição regional...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:35
Crédito: Liamara S. Polli
Um dos destaques da Chapecoense que conquistou o título catarinense 2020, o zagueiro Luiz Otávio elogiou o trabalho realizado pela equipe na competição regional. Um dos melhores jogadores da competição, ele comemorou a conquista de mais uma taça defendendo o Verdão do Oeste.
- Esse título foi a coroação de um grande trabalho realizado por todos dentro do clube. Muito trabalho, muita luta, dificuldades. Fomos eficientes em todos os setores e conseguimos levar essa taça para a Arena Condá. Nosso torcedor também está de parabéns. Sempre nos apoiando, mesmo que de longe, a energia, o apoio nas redes sociais, isso motiva demais. Merecemos a conquista deste campeonato - disse o defensor.
Apesar da conquista, a Chapecoense já tem compromisso complicado pela Série B do Brasileirão na próxima sexta, quando enfrenta o Náutico, fora de casa.
- Agora nosso foco está voltado totalmente para a Série B. Vamos em busca dos pontos necessários para colocar o clube na elite do futebol brasileiro novamente. Teremos uma pedreira pela frente na próxima rodada. São jogos difíceis. Temos que concentrar no trabalho e alcançar os objetivos - finalizou Luiz Otávio.
Aos 27 anos, o zagueiro Luiz Otávio já defendeu as cores do Bonsucesso-RJ, Luverdense-MT, Botafogo-SP e Mirassol-SP, atualmente na Chapecoense, o zagueiro já conquistou dois campeonatos estaduais defendendo o clube catarinense.

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