Zagueiro enaltece título da Chapecoense: 'Mérito de todos'

Crédito: Liamara S. Polli

Um dos destaques da Chapecoense que conquistou o título catarinense 2020, o zagueiro Luiz Otávio elogiou o trabalho realizado pela equipe na competição regional. Um dos melhores jogadores da competição, ele comemorou a conquista de mais uma taça defendendo o Verdão do Oeste.

- Esse título foi a coroação de um grande trabalho realizado por todos dentro do clube. Muito trabalho, muita luta, dificuldades. Fomos eficientes em todos os setores e conseguimos levar essa taça para a Arena Condá. Nosso torcedor também está de parabéns. Sempre nos apoiando, mesmo que de longe, a energia, o apoio nas redes sociais, isso motiva demais. Merecemos a conquista deste campeonato - disse o defensor.

Apesar da conquista, a Chapecoense já tem compromisso complicado pela Série B do Brasileirão na próxima sexta, quando enfrenta o Náutico, fora de casa.

- Agora nosso foco está voltado totalmente para a Série B. Vamos em busca dos pontos necessários para colocar o clube na elite do futebol brasileiro novamente. Teremos uma pedreira pela frente na próxima rodada. São jogos difíceis. Temos que concentrar no trabalho e alcançar os objetivos - finalizou Luiz Otávio.