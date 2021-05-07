Zagueiro do Sport traça expectativas para o Campeonato Brasileiro sub-17

Crédito: Divulgação/Sport

O Sport estreia no Campeonato Brasileiro sub-17 no próximo sábado, às 15h contra a equipe da Chapecoense no CT do Retrô. Na última temporada, o Leão da Ilha não fez uma boa campanha e acabou na décima posição do Grupo A, com apenas quatro pontos conquistados.TABELA> Veja classificação e simulador do Pernambucano-2021 clicando aqui

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Campeão do último Campeonato Pernambucano sub-17, o zagueiro Luiz Guilherme fará sua estreia no Brasileirão da categoria nessa temporada. Com passagens pela base do Grêmio e do Internacional, o defensor traça as metas e expectativas do Leão da Ilha para a competição.

- É um campeonato muito difícil, com equipes de qualidade técnica elevada, mas nosso elenco é bem forte, não é à toa que conquistamos o Pernambucano da categoria na última temporada. Vamos dar nosso máximo dentro de campo e queremos brigar pela vaga para a Segunda Fase do campeonato - comentou.

Com a adição de novas peças para o elenco e a preservação dos principais jogadores que conquistaram o título estadual, como é o caso de Luiz Guilherme, a equipe do Sport terá um grupo completo para disputar o Brasileirão em alto nível.