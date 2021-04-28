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Zagueiro do Sevilla entra na mira do Real Madrid para substituir possíveis saídas de Sergio Ramos e Varane

Jules Koundé, de apenas 22 anos, é um dos destaques da equipe da Andaluzia desde a última temporada. Pau Torres, zagueiro do Villarreal, é o plano B do Real Madrid...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 14:46
Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla
Temendo perder Sergio Ramos ou Varane para a próxima temporada, e quem sabe até mesmo os dois defensores, o Real Madrid já começa a se planejar. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue já definiu seu principal alvo para o setor na eventual saída de um dos dois.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "As", o nome mais cotado no Santiago Bernabéu é o do zagueiro Jules Koundé, do Sevilla. O francês de 22 anos é um dos principais nomes da equipe da Andaluzia e soma convocações para as seleções da base da Les Bleus.
O portal informa ainda que o jogador do Sevilla tem uma multa rescisória estipulada em 90 milhões de euros (R$ 587 milhões), valor considerado alto pelo Real Madrid. A intenção de Florentino Pérez é de oferecer entre 50 e 60 milhões de euros (R$ 326 milhões e R$ 391 milhões).
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Em caso de insucesso nas tratativas por Koundé, o plano B do Real Madrid é o zagueiro Pau Torres, do Villarreal. O espanhol de 24 anos é um dos principais defensores do futebol espanhol atualmente e é cotado para formar a dupla de zaga justamente com Sergio Ramos na Eurocopa.

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