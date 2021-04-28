Zagueiro do Sevilla entra na mira do Real Madrid para substituir possíveis saídas de Sergio Ramos e Varane

Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla

Temendo perder Sergio Ramos ou Varane para a próxima temporada, e quem sabe até mesmo os dois defensores, o Real Madrid já começa a se planejar. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue já definiu seu principal alvo para o setor na eventual saída de um dos dois.

+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "As", o nome mais cotado no Santiago Bernabéu é o do zagueiro Jules Koundé, do Sevilla. O francês de 22 anos é um dos principais nomes da equipe da Andaluzia e soma convocações para as seleções da base da Les Bleus.

O portal informa ainda que o jogador do Sevilla tem uma multa rescisória estipulada em 90 milhões de euros (R$ 587 milhões), valor considerado alto pelo Real Madrid. A intenção de Florentino Pérez é de oferecer entre 50 e 60 milhões de euros (R$ 326 milhões e R$ 391 milhões).

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa