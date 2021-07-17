Zagueiro do Santos tem números melhores que Marquinhos e Thiago Silva em início de carreira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Destaque desde a base do Santos, o zagueiro Kaiky Fernandes, de apenas 17 anos, tem números no início de carreira melhores que os de Marquinhos e Thiago Silva. Eles formam a zaga da Seleção Brasileira há anos e são apontados como os dois melhores jogadores do mundo na posição.Marquinhos, atual zagueiro do PSG, sempre teve destaque nas categorias de base, assim como o Menino da Vila. Ele foi campeão mundial Sub-17 em 2011, mas só subiu ao profissional quando completou 18 anos. Foram seis partidas pelo Campeonato Brasileiro - não foi utilizado pelo Corinthians na campanha do título da Copa Libertadores 2012. Ele foi vendido à Roma por cerca de 6 milhões de euros (R$ 14,8 milhões na época).

Atualmente no Chelsea, Thiago Silva só apareceu no Fluminense na temporada em que completou 22 anos, em 2006. Foram 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro, quatro pela Copa Sul-Americana, sem nenhum gol. Sua primeira convocação para a Seleção Brasileira aconteceu apenas em 2008, para a Seleção Olímpica que disputou os Jogos de Pequim. Na sua primeira temporada como profissional, Kaiky possui 21 jogos pela camisa do Santos e um gol marcado, na Copa Libertadores, contra o Deportivo Lara, na segunda fase da competição. São sete partidas pelo Campeonato Paulista, dez pela Copa Libertadores e quatro pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o garoto acumula convocações para Seleção Brasileira de base e foi capitão na conquista do Brasil do Sul-Americano Sub-15.