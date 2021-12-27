Zagueiro do Palmeiras é eleito melhor jogador paraguaio de 2021 e disputa final do prêmio Rei da América

O zagueiro do Palmeiras Gustavo Gómez foi eleito o melhor jogador de futebol paraguaio de 2021 pela revista local ABC Color. Além disso, o defensor está na final do tradicional prêmio Rei da América, organizado pelo jornal uruguaio El País.

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A premiação será decidida entre outros três atletas sul-americanos além de Gómez: Julian Álvarez, do River Plate; Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Hulk, do Atlético-MG. A votação é realizada por jornalistas esportivos do continente e se encerra nesta segunda-feira (27).

A disputa inicial era entre dez jogadores e ainda contava com outros nomes do Verdão, como Rony, Weverton e Raphael Veiga. No entanto, o quarteto indicado aumentou consideravelmente sua vantagem para os demais e resumiu a briga pelo Rei da América a um deles.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesNo prêmio de melhor jogador paraguaio, Gustavo Gómez disputou com Junior Alonso, do Atlético-MG, também zagueiro e companheiro de seleção. O xerife alviverde venceu tanto pelo voto popular quanto pelo dos jornalistas do país.

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Esse não foi a primeira premiação do zagueiro na temporada, dado que ele esteve na Seleção do Campeonato Brasileiro. Os troféus premiam um ano repleto de conquistas individuais e coletivas para o capitão do Palmeiras bicampeão da América.