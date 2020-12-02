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futebol

Zagueiro do Flamengo acumula erros defensivos: um a cada 100 minutos

De acordo com o aplicativo SofaScore, Gustavo Henrique cometeu três erros capitais nas últimas sete partidas, além de um pênalti e um gol contra...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 09:25

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:25

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A presença de Gustavo Henrique entre os titulares diante do RaciNg (ARG), nesta terça, gerou repercussão entre os torcedores do Flamengo assim que divulgada a escalação. Um dos jogadores mais questionados pela Nação, o zagueiro acabou falhando no gol do time argentino, e, após o 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro acabou eliminado nos pênaltis nas oitavas de final da Libertadores. Segundo o aplicativo SofaSocre, foi a quinta falha defensiva do camisa 2 nas últimas sete jogos: três erros capitais, um pênalti e um gol contra.
Desta forma, Gustavo Henrique tem um histórico recente de um erro defensivo a cada 100 minutos em campo. O momento vivido pelo atleta - contratado pelo Flamengo nesta temporada - não é positivo desde antes da chegada de Rogério Ceni. Contudo, em seus primeiros jogos no comando rubro-negro, o treinador tem optado pelos atletas mais experientes, em especial no sistema defensivo.
Recentemente, Ceni justificou o voto de confiança dado a GH e Léo Pereira,
- Por que eu acho que não podemos abandonar uma dupla de zaga que já se mostrou muito consistente em seus clubes anteriores. Não posso esquecer deles - explicou Ceni, sobre a opção por Léo e Gustavo, em 14 de novembro.

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