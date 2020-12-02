Zagueiro do Flamengo acumula erros defensivos: um a cada 100 minutos

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A presença de Gustavo Henrique entre os titulares diante do RaciNg (ARG), nesta terça, gerou repercussão entre os torcedores do Flamengo assim que divulgada a escalação. Um dos jogadores mais questionados pela Nação, o zagueiro acabou falhando no gol do time argentino, e, após o 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro acabou eliminado nos pênaltis nas oitavas de final da Libertadores. Segundo o aplicativo SofaSocre, foi a quinta falha defensiva do camisa 2 nas últimas sete jogos: três erros capitais, um pênalti e um gol contra.

Desta forma, Gustavo Henrique tem um histórico recente de um erro defensivo a cada 100 minutos em campo. O momento vivido pelo atleta - contratado pelo Flamengo nesta temporada - não é positivo desde antes da chegada de Rogério Ceni. Contudo, em seus primeiros jogos no comando rubro-negro, o treinador tem optado pelos atletas mais experientes, em especial no sistema defensivo.

Recentemente, Ceni justificou o voto de confiança dado a GH e Léo Pereira,