Zagueiro do Corinthians comemora sequência e projeta decisões no Brasileiro de Aspirantes

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, os jogos do Brasileirão de Aspirantes são retomados para a segunda fase, que reúne oito equipes, divididas em dois grupos. Um dos favoritos ao título, o Corinthians fecha a primeira rodada em confronto contra o Ceará, sexta-feira, às 15h, no Parque São Jorge, pelo Grupo C. Timão e Vozão foram segundo e terceiro colocados no Grupo A na primeira fase. Completam a chave o Grêmio, líder na fase anterior, e o Figueirense, quarto colocado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Para o zagueiro Gabriel Araújo, titular na zaga corintiana, essa é uma fase decisiva da competição apesar de ainda ter os mata-matas pela frente.

- A primeira fase também é difícil, mas é mais longa, caso não comece bem, você ainda tem tempo para se recuperar. Agora não, são só seis jogos, então cada partida é uma decisão. Não pode vacilar porque se não a classificação pode ficar comprometida. E estamos totalmente focados e cientes disso - analisou o jogador.

O zagueiro também celebrou a sequência como titular na equipe. Ele irá fazer o seu terceiro jogo consecutivo. Na reta final da primeira fase, atuou no empate em 0 a 0 contra o Fortaleza e na vitória fora de casa sobre o CRB por 4 a 0.

- Sempre é bom estar jogando. Estava esperando uma oportunidade e ela apareceu, e quando isso acontece, você tem que estar preparado e dar o seu melhor. Estou feliz em poder ajudar meus companheiros e espero dar sequência nisso - projetou.