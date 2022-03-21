Zagueiro do Barcelona ironiza Vinícius Júnior: 'Vai ser Bola de Ouro'

A noite de domingo não foi fácil para Vinícius Júnior. Além de sair de campo de cabeça inchada por conta da derrota para o Barcelona por 4 a 0, o camisa 20 teve que aguentar as provocações dos defensores do clube catalão durante a partida.Eric García, defensor espanhol, foi flagrado pelas câmeras do confronto ironizando o jovem brasileiro. Em um momento da partida, o zagueiro disse: "Ano que vem você ganha a Bola de Ouro". O atleta não caiu na provocação e ouviu calado.

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Na primeira etapa, Vinícius Júnior também foi alvo de Piqué após uma dividida com Ter Stegen na área em que caiu na área pedindo pênalti. O veterano defensor catalão não gostou da atitude do jovem de 21 anos e cada um apontou o dedo para o rosto do outro.

Nos 90 minutos, Vinícius Júnior não conseguiu ser protagonista diante da ausência de Benzema, foi bem marcado por Ronald Araújo e não conseguiu produzir grandes momentos no ataque. Apesar da derrota, o atacante vira a chave para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo em busca de uma vaga para o Qatar.