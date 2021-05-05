Zagueiro do Barcelona é oferecido ao Liverpool para a próxima temporada

Umtiti, zagueiro do Barcelona, foi oferecido pelo seu empresário ao Liverpool para atuar na equipe de Anfield na próxima temporada, segundo o "Daily Express". O francês tem contrato com o clube catalão até 2023, mas não tem espaço no time titular de Ronald Koeman.Além do Liverpool, que sofreu com graves problemas no plantel por conta de lesões, o representante do defensor também entrou em contato com Manchester United, Manchester City, Juventus, Lyon, Lille e Zenit. No entanto, o atleta recusou jogar na Rússia.