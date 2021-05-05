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Zagueiro do Barcelona é oferecido ao Liverpool para a próxima temporada

Umtiti tem contrato com o clube catalão até 2023, mas não consegue espaço na equipe titular de Ronald Koeman após as chegadas de Mingueza e Araújo...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 09:59
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Umtiti, zagueiro do Barcelona, foi oferecido pelo seu empresário ao Liverpool para atuar na equipe de Anfield na próxima temporada, segundo o "Daily Express". O francês tem contrato com o clube catalão até 2023, mas não tem espaço no time titular de Ronald Koeman.Além do Liverpool, que sofreu com graves problemas no plantel por conta de lesões, o representante do defensor também entrou em contato com Manchester United, Manchester City, Juventus, Lyon, Lille e Zenit. No entanto, o atleta recusou jogar na Rússia.
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O Barcelona promoveu as subidas de Ronald Araújo e Óscar Mingueza da base e há a expectativa de que Eric García possa chegar nos próximos meses. Além dos três, o clube conta com Piqué e Lenglet, o que dificulta a permanência de Umtiti.

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