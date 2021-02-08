Zagueiro do Barça se lesiona uma semana antes de jogo contra o PSG

Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, sofreu uma entorse no tornozelo durante o duelo entre os culés diante do Bétis no último domingo. Nesta segunda-feira o uruguaio irá passar por novos exames para constatar a gravidade da lesão e estimar o tempo em que ficará longe dos gramados pela segunda vez na temporada.Além do defensor, o clube também já não conta com Piqué e Sergi Roberto, duas peças essenciais para o esquema de Koeman. Dessa forma, o técnico holandês se encontra apenas com Lenglet e Umtiti para o miolo de zaga, enquanto Óscar Mingueza atua improvisado na lateral direita por conta da presença de Dest no banco.
> Veja a tabela da La Liga
A lesão de Araújo aconteceu uma semana antes do confronto entre Barcelona e Paris Saint-Germain pela Champions League e o camisa quatro pode ser desfalque para a partida da Catalunha. No entanto, o treinador tem dois jogos para testar opções antes de tomar a decisão para o duelo contra os franceses.