Zagueiro do Barça se lesiona uma semana antes de jogo contra o PSG

Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, sofreu uma entorse no tornozelo durante o duelo entre os culés diante do Bétis no último domingo. Nesta segunda-feira o uruguaio irá passar por novos exames para constatar a gravidade da lesão e estimar o tempo em que ficará longe dos gramados pela segunda vez na temporada.Além do defensor, o clube também já não conta com Piqué e Sergi Roberto, duas peças essenciais para o esquema de Koeman. Dessa forma, o técnico holandês se encontra apenas com Lenglet e Umtiti para o miolo de zaga, enquanto Óscar Mingueza atua improvisado na lateral direita por conta da presença de Dest no banco.