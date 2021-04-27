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futebol

Zagueiro Derick assina a renovação de contrato com o Santos

Novo vínculo do jogador com o Peixe vai até março de 2026...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:35
Crédito: Divulgação
O zagueiro Derick, de apenas 18 anos, assinou na tarde desta segunda-feira o novo contrato com o Santos. O novo vínculo terá duração de cinco anos e o acordo foi aprovado em reunião recente do Comitê de Gestão do Peixe.
- Mais um sonho realizado ao renovar com esse gigante do futebol mundial. Cheguei aqui com apenas 13 anos e hoje o Santos é a minha casa. Atuei pelo profissional no último ano e agora espero poder retribuir dentro de campo esse reconhecimento que recebi do clube - afirmou o zagueiro.Uma das promessas da base do clube, Derick estreou na equipe profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileiro do ano passado. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil e seu contrato atual com o Santos termina em setembro deste ano.
Pela indefinição na renovação, Derick chegou a ficar fora das primeiras listas de inscrição no Campeonato Paulista, mas foi inscrito em uma das últimas vagas na lista A e já está à disposição do Peixe.
O titular na posição hoje é o garoto Kaiky Fernandes e as opções para o técnico argentino são Luiz Felipe, Robson Reis e o próprio Derick. Até a final da Copa Libertadores, a vaga foi ocupado por Lucas Veríssimo.

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