Zagueiro da Juventus, Matthijs de Ligt testa positivo para a Covid-19

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

A Juventus divulgou nesta sexta-feira mais um caso positivo da Covid-19 em seu elenco. Após o brasileiro Alex Sandro e o colombiano Cuadrado terem a doença confirmada, agora foi a vez do zagueiro holandês Matthijs de Ligt ser infectado pelo vírus.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA Velha Senhora não informou o estado de saúde do defensor, tampouco se ele apresenta sintomas da doença, e limitou-se a dizer que o atleta já está em casa cumprindo isolamento determinado pelas autoridades sanitárias.

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