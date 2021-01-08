Zagueiro da Juventus, Matthijs de Ligt testa positivo para a Covid-19

A Juventus divulgou nesta sexta-feira mais um caso positivo da Covid-19 em seu elenco. Após o brasileiro Alex Sandro e o colombiano Cuadrado terem a doença confirmada, agora foi a vez do zagueiro holandês Matthijs de Ligt ser infectado pelo vírus.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoA Velha Senhora não informou o estado de saúde do defensor, tampouco se ele apresenta sintomas da doença, e limitou-se a dizer que o atleta já está em casa cumprindo isolamento determinado pelas autoridades sanitárias.
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Na última rodada do Campeonato Italiano, na vitória sobre o Milan, a Juve já não contou com Alex Sandro e Cuadrado. Agora De Ligt se junta aos dois atletas sul-americanos e também não enfrenta o Sassuolo, no domingo, em casa, pela Serie A.