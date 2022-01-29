Zagueiro celebra título do Palmeiras na FAM Cup: 'Não é por acaso'

A base do Palmeiras conquistou mais um título na manhã deste sábado ao bater o Corinthians por 3 a 0, na Academia de Futebol 2. Desta vez a taça foi da FAM Cup, competição sub-17 organizada pelo Verdão. Um dos destaques do time no torneio, Gabriel Vareta exaltou o trabalho feito na base do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com multa de rescisória de R$ 500 milhões, o zagueiro comemorou a conquista alviverde e citou que é a segunda que os meninos trazem em poucos dias, já que no início desta semana o clube já havia levado para o inédito troféu da Copinha. Para Vareta, nada disso é por acaso, tudo é fruto do investimento.

- É difícil descrever a emoção que é levantar uma taça com essa camisa tão pesada. Só tenho que agradecer a Deus, minha família e toda a comissão técnica, pelo apoio e o cuidado com cada atleta aqui na academia.

- É impressionante o trabalho que o Palmeiras faz com a base. Nós que estamos no dia a dia, conseguimos enxergar melhor. O título é consequência de muito trabalho e investimento. Não é por acaso que, em menos de cinco dias, a base trouxe mais duas taças para a galeria do clube - declarou.

Atualmente, Vareta defende as equipes sub-17 e sub-20, mas está no clube desde 2014, quando tinha apenas nove anos e jogava no futsal. Em 2016 ele fez a transição para o campo, já no sub-11. Em 2020, ele já atuava no sub-17 e no sub-20. Apesar de não ter disputado a Copinha deste ano, ele é da geração de alguns jogadores que estiveram por lá e deve participar nos próximos anos.

Gabriel Vareta chegou a marcar um gol durante a FAM Cup. Vale destacar que seu apelido veio desde quando jogava na várzea e seu antigo treinador passou a chamá-lo dessa forma por ser alto e magro. o zagueiro acumula passagens pela Seleção Brasileira sub-15 e sub-17 e tem contrato até dezembro de 2024.