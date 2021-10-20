Zagueiro Carlos Araújo confia no Botafogo para avançar à semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20

Crédito: Vinicius Lima

O Botafogo segue na briga pela classificação à semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após empatar sem gols com o Atlético-MG na partida de ida, o Glorioso enfrenta o Atlético-MG na próxima sexta-feira, 22, em Belo Horizonte, para seguir na busca por mais um título nacional na categoria. Titular na equipe do técnico Ricardo Resende, o zagueiro Carlos Araújo destacou a disposição da equipe de olho na vaga na próxima fase.- Tínhamos total capacidade de ter saído com a vitória no primeiro jogo, mas estamos focados para buscar a classificação em Belo Horizonte. Da mesma forma que eles querem chegar na semifinal, a gente também quer. Vamos com muita disposição, motivados e confiantes para essa partida de sexta - afirmou.

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Polivalente, Carlos tem sido titular em todos os jogos da competição nacional desde que chegou ao Glorioso. Para o camisa 3, o time precisa ter maior tranquilidade quando estiver com a posse da bola, tendo maior efetivo nas conclusões.

- A gente vem jogando bem, mas devemos corrigir uma coisa ou outra. Precisamos cadenciar mais o jogo e ter maior agressividade na hora certa. Sabemos que somos um clube forte em competições mata-mata e vamos dar a vida para chegar na semifinal - completou o defensor.

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