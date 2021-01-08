Zagueira Agustina renova com Palmeiras para a equipe feminina

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

A zagueira Agustina, de 27 anos, é mais uma jogadora que renovou com o Palmeiras. A defensora, que chegou ao Verdão em 2020, entendeu o vínculo com o clube até o fim de 2021.

– Fico muito feliz em poder defender novamente essa camisa. Vou trabalhar duro para estar a altura do clube. É uma honra, um orgulho e uma grande responsabilidade. As expectativas sempre são as melhores e o meu desejo continua sendo o mesmo: que o Palmeiras seja campeão - falou a atleta ao site oficial do Verdão.Na temporada passada, a atleta atuou em 21 partidas e marcou um gol, na vitória alviverde no clássico contra o São Paulo, em março.

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