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futebol

Zagueira Agustina renova com Palmeiras para a equipe feminina

Defensora que atuou em 21 partidas na temporada passada estendeu o seu vínculo com o Verdão até o fim da temporada de 2021
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 20:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:30

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A zagueira Agustina, de 27 anos, é mais uma jogadora que renovou com o Palmeiras. A defensora, que chegou ao Verdão em 2020, entendeu o vínculo com o clube até o fim de 2021.
– Fico muito feliz em poder defender novamente essa camisa. Vou trabalhar duro para estar a altura do clube. É uma honra, um orgulho e uma grande responsabilidade. As expectativas sempre são as melhores e o meu desejo continua sendo o mesmo: que o Palmeiras seja campeão - falou a atleta ao site oficial do Verdão.Na temporada passada, a atleta atuou em 21 partidas e marcou um gol, na vitória alviverde no clássico contra o São Paulo, em março.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada
Além de Agustina, outras três jogadoras renovaram com o Palmeiras, sendo estas a zagueira Thaís, a meia Ary e a atacante Ottilia, e quatro chegaram no time, sendo estas as atacantes Dandara e Chú, a meia Rafa Andrade e a zagueira Karol Arcanjo.

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