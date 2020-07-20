Yuri projeta retomada da Ponte Preta no Paulistão: 'estamos prontos'

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

Na retomada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta terá dois jogos importantíssimos no término da primeira fase. Em busca de uma vaga na próxima fase e, consequentemente, a permanência na elite estadual, a equipe campineira enfrentará o Novorizontino, nesta quarta-feira (22), e o Mirassol, no próximo domingo. Serão duas 'guerras', como o lateral-esquerdo Yuri projetou.

- A expectativa é a melhor possível. Estamos esperando por esse momento há muito tempo, foram pouco mais de três meses em casa e muita saudade dos gramados. Agora, estamos prontos para esses dois jogos que estamos tratando como guerra para nós - disse Yuri.

Reforço da Ponte Preta nesta temporada, Yuri atuava no Botafogo, onde conquistou o campeonato carioca de 2018. Nesta temporada, o defensor logo se credenciou entre os titulares da Macaca e atuou em seis partidas, entre o Paulistão e a Copa do Brasil. Finalizando a preparação para o retorno, Yuri comentou sobre os treinamentos da equipe desde a volta pós-pandemia.