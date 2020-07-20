Yuri projeta retomada da Ponte Preta no Paulistão: 'estamos prontos'

Na retomada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta terá dois jogos importantíssimos no término da primeira fase. Em busca de uma vaga na próxima fase e, consequentemente, a permanência na elite estadual, a equipe campineira enfrentará o Novorizontino, nesta quarta-feira (22), e o Mirassol, no próximo domingo. Serão duas 'guerras', como o lateral-esquerdo Yuri projetou.
- A expectativa é a melhor possível. Estamos esperando por esse momento há muito tempo, foram pouco mais de três meses em casa e muita saudade dos gramados. Agora, estamos prontos para esses dois jogos que estamos tratando como guerra para nós - disse Yuri.
Reforço da Ponte Preta nesta temporada, Yuri atuava no Botafogo, onde conquistou o campeonato carioca de 2018. Nesta temporada, o defensor logo se credenciou entre os titulares da Macaca e atuou em seis partidas, entre o Paulistão e a Copa do Brasil. Finalizando a preparação para o retorno, Yuri comentou sobre os treinamentos da equipe desde a volta pós-pandemia.
- A preparação foi muito boa, tanto os treinos em casa, quanto os treinos presenciais, treinos do jeito que nos foi proporcionado, mas com um nível muito alto. As atividades foram boas, mas sabemos que para recuperar a forma é só jogando e acredito que jogo a jogo vamos nos sentir melhor fisicamente.