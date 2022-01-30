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Yuri lamenta empate do Vasco e projeta temporada: 'Estamos em uma crescente'

Yuri destacou fatores que levaram ao empate; Vasco abriu o placar mas sofreu o gol no segundo tempo...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 23:27

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 23:27
Neste sábado, o Vasco empatou com o Boavista por 1 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Cariocão. Yuri, um dos destaques da partida em São Januário, lamentou o resultado e disse que a equipe precisa continuar trabalhando para não sofrer gols em casa. O jogador também destacou o pouco tempo de preparação do elenco durante a pré-temporada. - Agradecer a torcida que veio e nos apoiou do início ao fim. A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer. Temos que botar a cabeça no lugar, não podemos tomar o gol que a gente tomou, com o resultado ao nosso favor e dentro de casa. Mas é o início da temporada, a gente teve muito pouco tempo para trabalhar, mas estamos em uma crescente. Creio que vamos melhorar a cada dia e fazer de tudo para dar orgulho para essa torcida, que tanto nos tem apoiado - disse.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAnalisando a partida, Yuri enumerou alguns movimentos que a equipe deixou de fazer e pesaram no resultado. Ainda assim, reforçou que o Vasco continuará trabalhando para melhorar o desempenho.
- A gente tinha que colocar mais a bola no chão e virar o jogo para poder balançar o time deles. Eles tem um time rápido e estavam jogando no contra-ataque. Como eu falei, a gente não teve um resultado positivo mas vamos trabalhar para fazer gols - finalizou Yuri.
> Veja a tabela do Cariocão 2022Mesmo com o empate, o Vasco assumiu a liderança neste início de Cariocão, com 4 pontos. Empatado com o clube, está o Flamengo, atrás apenas no saldo de gols. Na próxima quarta-feira, o Cruz-Maltino enfrenta o Nova Iguaçu, às 21h35, em jogo válido pela terceira rodada do torneio.
Crédito: YurirelembroupoucotempodepreparaçãoparaoCarioca(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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