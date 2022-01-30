Yuri lamenta empate do Vasco e projeta temporada: 'Estamos em uma crescente'

Neste sábado, o Vasco empatou com o Boavista por 1 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Cariocão. Yuri, um dos destaques da partida em São Januário, lamentou o resultado e disse que a equipe precisa continuar trabalhando para não sofrer gols em casa. O jogador também destacou o pouco tempo de preparação do elenco durante a pré-temporada. - Agradecer a torcida que veio e nos apoiou do início ao fim. A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer. Temos que botar a cabeça no lugar, não podemos tomar o gol que a gente tomou, com o resultado ao nosso favor e dentro de casa. Mas é o início da temporada, a gente teve muito pouco tempo para trabalhar, mas estamos em uma crescente. Creio que vamos melhorar a cada dia e fazer de tudo para dar orgulho para essa torcida, que tanto nos tem apoiado - disse.