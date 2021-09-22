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Yuri, do Flamengo, projeta final do Carioca sub-20 e destaca: 'Só penso em entregar o meu melhor'

No último ano com o time sub-20, Yuri está no clube desde os 13 anos e balançou as redes nos últimos dois jogos do Flamengo na temporada...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 08:00
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Fluminense, nas Laranjeiras, às 15h, em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca sub-20. De olho no confronto, o meia-atacante Yuri, que está no clube desde os 13 anos, projetou o Fla-Flu e ressaltou que entregará o melhor dentro de campo para ajudar o Rubro-Negro a levantar o troféu.> Libertadores: como chega o Barcelona para a semifinal contra o Flamengo - As expectativas são as melhores possíveis para esse grande clássico e tenho certeza que será uma final à altura. Estou no Flamengo desde os meus 13 anos e sei que tem um valor especial por ser em uma final de Campeonato Carioca. Só penso em entregar o meu melhor a cada segundo dos dois jogos para que eu possa fazer a diferença para minha equipe e ajudar a conquistar o título, como sempre busco fazer em todos os jogos - disse Yuri, que completou.
- Nos últimos dois jogos, consegui marcar dois gols de bola parada que é uma das minhas principais características e espero ter a felicidade de conseguir ter a mesma felicidade nessa decisão também - finalizou.
> Quem será o campeão da Libertadores? Veja a tabela e simule!Yuri ainda lembrou da final da Copa do Brasil sub-17 de 2018, quando o Flamengo bateu o Fluminense para conquistar o título da competição. Ele classificou a possibilidade de repetir a história, dessa vez no sub-20, como "prazerosa" e de "muita responsabilidade".
O meia-atacante também destacou que o Fluminense tem uma equipe técnica e que proporciona jogos difíceis. Assim, Yuri garantiu que o Flamengo entrará em campo compenetrado para escrever "um pedaço da história do clube" e para deixar um legado aos jogadores das demais categorias.
- Avalio como muito prazerosa, mas de muita responsabilidade também. Em 2018, conseguimos sair campeões da Copa do Brasil Sub-17 e trazer uma taça inédita para a sala de troféus do Flamengo. Vou fazer de tudo para que eu consiga ajudar ao máximo minha equipe a conquistarmos esse título do Carioca Sub-20 assim como fizemos no passado. Joguei muitas vezes contra o Fluminense durante esse tempo de base, eles sempre tiveram uma equipe técnica e jogaram jogos difíceis contra nós - afirmou Yuri, que prosseguiu.
- Mas também sei da qualidade do nosso time e acredito que serão dois grandes jogos nesta final. É algo muito importante para nós, principalmente por ser o último ano de sub-20 e fechar com um título seria algo muito bom. Vamos entrar fortes e compenetrados de que é uma grande chance de ajudar a escrever um pedaço da história desse clube e deixar um legado para os atletas das categorias inferiores - concluiu.
Na temporada 2021, Yuri foi titular em 20 dos 25 compromissos do Flamengo e tem uma média de 61 minutos jogados por partida. Além de quatro gols marcados - sendo dois de bola parada nos últimos dois jogos -, o Rubro-Negro tem 73% de aproveitamento com o meia-atacante em campo.

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