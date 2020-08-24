Yuri 'cobra' gol e Muriel comemora defesas: os bastidores da vitória do Fluminense

Crédito: Reprodução/FluTV

O Fluminense conquistou uma importante vitória no último sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0. O resultado foi bastante comemorado pelos jogadores, como mostrado em vídeo com os bastidores da vitória divulgado na "FluTV", canal oficial do clube no YouTube. Bem humorado, o volante Yuri "cobrou" a autoria do gol, que foi marcado contra pelo zagueiro Aguilar.

– O gol foi meu. Óbvio. Você está doido?! Contra... Eu mal faço gol, aí eu faço e os caras quem tirar (risos) – disse.

Outro momento marcante do vídeo foi o goleiro Muriel, que salvou o Fluminense em dois lances nos minutos finais. Ele admitiu que achou que a bola fosse entrar.

– Estava no limite. Deu tempo só para raspar e eu não consegui tocar o suficiente. Eu ainda achei que fosse entrar. Graças a Deus, bateu na trave e saiu. Acho que a vitória foi por merecimento. A gente tem que seguir trabalhando com convicção, acreditando nesse grupo.