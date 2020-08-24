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Yuri 'cobra' gol e Muriel comemora defesas: os bastidores da vitória do Fluminense

Jogadores celebraram muito o bom resultado contra o Athletico na Arena da Baixada, destacando a importância para a confiança na partida desta terça da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:45

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:45

Crédito: Reprodução/FluTV
O Fluminense conquistou uma importante vitória no último sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0. O resultado foi bastante comemorado pelos jogadores, como mostrado em vídeo com os bastidores da vitória divulgado na "FluTV", canal oficial do clube no YouTube. Bem humorado, o volante Yuri "cobrou" a autoria do gol, que foi marcado contra pelo zagueiro Aguilar.
– O gol foi meu. Óbvio. Você está doido?! Contra... Eu mal faço gol, aí eu faço e os caras quem tirar (risos) – disse.
Outro momento marcante do vídeo foi o goleiro Muriel, que salvou o Fluminense em dois lances nos minutos finais. Ele admitiu que achou que a bola fosse entrar.
– Estava no limite. Deu tempo só para raspar e eu não consegui tocar o suficiente. Eu ainda achei que fosse entrar. Graças a Deus, bateu na trave e saiu. Acho que a vitória foi por merecimento. A gente tem que seguir trabalhando com convicção, acreditando nesse grupo.
Antes da partida, os jogadores brincaram com o frio que fez em Curitiba e elogiaram o DJ do estádio. No discurso anterior ao aquecimento, o técnico Odair Hellmann destacou a nova oportunidade para vencer após a derrota contra o RB Bragantino e buscar até o fim a vitória. O zagueiro Digão falou sobre a importância do bom resultado pensando na partida desta terça, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil. O Flu volta a entrar em campo às 21h30, pelo jogo de volta da competição.

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