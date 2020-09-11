Yuri alerta para queda de ritmo do Flu nas partidas e exige: 'Temos de melhorar nossa parte mental'

Crédito: 'O elenco será muito importante nesta temporada. Ele precisa rodar', diz Yuri (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O volante Yuri exigiu que o Fluminense não se deixe levar pela ansiedade diante de situações adversas nas partidas. Em entrevista coletiva divulgada na FluTV no início da tarde desta sexta-feira, o jogador de 26 anos apontou o que tem custado a sequência de maus resultados da equipe comandada por Odair Hellmann.

- Estamos deixando cair o ritmo, em especial no início dos nossos jogos. A gente está se cobrando para isso não acontecer mais. Precisamos ter atenção. Quando a gente estiver atrás do placar, tem de trabalhar a parte mental - disse.

Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras vem dando espaço para que os adversários se imponham nas partidas.

- Contra o São Paulo, fizemos um primeiro tempo bom, no qual não sofremos tanto, mas depois voltamos atrás e chamamos eles para nos atacarem. Aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo. Temos de nos focar nestes detalhes para não perdermos pontos bobos de novo - e, em seguida, destacou:

- Temos de absorver as críticas - completou.

Yuri também frisou o que se tornará crucial para o Fluminense na competição.

- O elenco será muito importante na temporada. Ele precisa rodar, pois será muito pouco tempo de descanso - disse.