Yuri Alberto volta a palco de excelente lembrança pelo Inter

Crédito: Jogador construiu hat-trick em apenas oito minutos (Ricardo Duarte/Internacional

O próximo jogo do Internacional pelo Campeonato Brasileiro ocorre no próximo domingo (31) em visita ao São Paulo, no Morumbi, às 18h15 (de Brasília). E, se no primeiro turno a lembrança não foi das mais positivas, já que a equipe perdeu para esse mesmo oponente por 2 a 0, retornar ao estádio do clube paulista remete a uma verdadeira "apresentação de gala" na última temporada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPela 31ª Rodada do Brasileirão no ano passado, o Colorado visitava o São Paulo precisando da vitória para assumir a liderança da competição combinada ao tropeço do Atlético-MG. E a combinação se construiu com uma goleada por 5 a 1 em atuação memorável de Yuri Alberto.

Depois dos gols de Cuesta e Caio Vidal, Luciano diminuiu o marcador para os anfitriões e parecia deixar o confronto mais "emparelhado" até o momento mágico de Yuri se consolidar.

Com três gols em oito minutos (um deles com direito a tocar pra um lado e olhar pro outro, no que seria uma resposta a provocação de Daniel Alves), o atacante definiu a vitória que colocou de vez o time então dirigido por Abel Braga na disputa da taça.

Atualmente, com grau ainda maior de responsabilidade após a confirmada saída de Guerrero, Yuri Alberto vive não apenas acompanhado dos gols feitos na temporada 2021 (18 tentos em 49 partidas), mas também pela forte especulação de seu nome no mercado europeu.