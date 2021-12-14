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futebol

Yuri Alberto termina o ano de 2021 com artilharia Sub-20 do Brasil

Curiosamente, jogador do Inter ficou a frente de outro atleta formado nas categorias de base do Santos...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:36

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:36

É bem verdade que o Internacional não conseguiu, na temporada que se encerrou para o clube na última semana, quebrar a "seca" de títulos que acompanha o Colorado desde 2016. Porém, nem por isso o atacante Yuri Alberto deixou de se colocar como um dos destaques não somente da equipe, mas também do futebol brasileiro. >As informações mais recentes sobre o mercado da bola!Com os 19 tentos assinalados no ano, ele se colocou como o maior goleador entre os atacantes Sub-20 do país, tendo larga vantagem sobre o segundo colocado, Marcos Leonardo. Curiosamente, outro atleta que tem formação nas categorias de base do Santos.
Chegando apenas ao seu terceiro ano como jogador profissional, já que teve suas primeiras aparições no time principal do clube paulista em 2019 antes de ser negociado com o Inter, a cabeça de Yuri está voltada, essencialmente, a uma palavra: evolução.
- São números muito simbólicos para mim. Poder chegar a esta marca em umcampeonato tão competitivo quanto o Brasileirão é para poucos. Mas tenhoque manter a cabeça no lugar, pois ainda sou muito novo e tudo isso faz partede meu amadurecimento. Seguindo neste mesmo ritmo, sei que posso ir cadavez mais longe - analisou.
Não à toa, com o destaque obtido, informações sobre a possibilidade de Yuri Alberto ser negociado com o futebol europeu tem ganhado força com a aproximação da abertura da janela de transferências no Velho Continente. Na especulação mais recente, o Zenit-RUS foi colocado como interessado em investir na sua aquisição em operação que poderia chegar a quase R$ 90 milhões.
Crédito: São30golseseisassistênciasem84jogospeloclubegaúcho(RicardoDuarte/Internacional

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