Yuri Alberto é o artilheiro do Internacional na temporada

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP

Em sua segunda temporada com a camisa do Internacional, o atacante Yuri Alberto se consolida cada vez mais como peça importante do elenco Colorado.

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Após um período de desconfiança, o jovem tomou conta da posição e atualmente deixa Guerrero, antes titular, no banco de reservas.

Nem mesmo as trocas constantes no comando técnico da equipe foram capazes de tirar Yuri Alberto do time principal.

A prova disso são os números do atleta, que lidera o topo da artilharia da temporada 2021.

Confira os números de Yuri Alberto: