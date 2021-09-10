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Yuri Alberto é o artilheiro do Internacional na temporada

Centroavante desbancou Paolo Guerrero e assumiu o posto de goleador do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 17:05

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:05

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
Em sua segunda temporada com a camisa do Internacional, o atacante Yuri Alberto se consolida cada vez mais como peça importante do elenco Colorado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após um período de desconfiança, o jovem tomou conta da posição e atualmente deixa Guerrero, antes titular, no banco de reservas.
Nem mesmo as trocas constantes no comando técnico da equipe foram capazes de tirar Yuri Alberto do time principal.
A prova disso são os números do atleta, que lidera o topo da artilharia da temporada 2021.
Confira os números de Yuri Alberto:
Gols: 13Gauchão: 4 golsLibertadores: 3 golsBrasileirão: 6 gols

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