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futebol

Yuri Alberto cita 'detalhes' para nova derrota do Internacional

Atacante lamentou os erros decisivos que o Inter cometeu ao longo do jogo contra o Verdão...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 18:56
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter conheceu mais uma derrota como mandante no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Palmeiras, que beliscou um triunfo nos minutos finais por 2 a 1.Na saída do gramado, o atacante Yuri Alberto, que perdeu um gol quando o jogo estava empatado, citou os detalhes para justificar o novo revés.
‘Infelizmente nos detalhes a gente acaba tomando gols. A gente vai trabalhar bastante nessa semana, agora contra o Corinthians vamos conseguir essa vitória fora de casa, se Deus quiser, e vamos quebrar esse tabu de não vencer em casa’, afirmou.
Com a derrota no Beira-Rio, o Internacional está com 9 pontos conquistados, na 14ª colocação.

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