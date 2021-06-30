Yuri Alberto cita 'detalhes' para nova derrota do Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter conheceu mais uma derrota como mandante no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Palmeiras, que beliscou um triunfo nos minutos finais por 2 a 1.Na saída do gramado, o atacante Yuri Alberto, que perdeu um gol quando o jogo estava empatado, citou os detalhes para justificar o novo revés.

‘Infelizmente nos detalhes a gente acaba tomando gols. A gente vai trabalhar bastante nessa semana, agora contra o Corinthians vamos conseguir essa vitória fora de casa, se Deus quiser, e vamos quebrar esse tabu de não vencer em casa’, afirmou.