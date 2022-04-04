Ypiranga agradece a Erick e confirma acerto do artilheiro do Campeonato Gaúcho com o Vasco

É simplesmente questão de tempo. O atacante Erick jogou as partidas finais do Campeonato Gaúcho já negociado pelo Ypiranga ao Vasco. E encerrada a competição estadual, o próprio clube de Erechim (RS) agradeceu ao jogador e confirmou a chegada dele ao Cruz-Maltino.A mensagem "Obrigado, Erick" foi publicada pelo Ypiranga no Instagram. Junto a ela, outras de reconhecimento a atletas que, assim como o reforço do Vasco, estão deixando o clube gaúcho, finalista do Estadual deste ano.

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No Vasco, Erick deverá ser opção principalmente para a ponta esquerda. O setor é considerado carente e, no Campeonato Carioca, somente Gabriel Pec se destacou por ali.

Confira o texto da publicação do Ypiranga:

"Agradecemos aos trabalhos prestados por @diegoporfirio99, devido ao fim do período de seu contratado de empréstimo, junto ao Desportivo Aliança.Porfirio somou 23 jogos pelo Canarinho, tendo dois gols e uma assistência.

Desejamos sucesso também ao @eriickfarias, que deixa o clube por empréstimo, junto ao Vasco da Gama. Artilheiro do Gauchão, jogou 38 partidas de verde e amarelo e marcou seis gols.

Também por empréstimo, o atacante @gabrielrossettoo, deixa o Canarinho para defender o Santa Cruz até o fim da Divisão de Acesso."