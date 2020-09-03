Ygor Catatau tem boa estreia e vira opção ofensiva para Ramon

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Pego de surpresa com o resultado dos testes de Covid-19 dos últimos dias, além dos suspensos e lesionados, o técnico Ramon Menezes teve que improvisar na escalação do Vasco para a partida contra o Santos, na útlima quarta-feira. Na partida pela sétima rodada do Brasileiro, que terminou 2 a 2, o treinador promoveu a estreia do atacante Ygor Catatau. O jogador, emprestado pelo Madureira, correspondeu a confiança com uma atuação elogiada, com direito a assistência para o primeiro gol, marcado por Fellipe Bastos. – O Ygor pandemia tirou dele um dos pontos fortes, a força física. Ele precisa estar muito bem fisicamente para mostrar a força dele, colocar velocidade. Aquilo que ele fez pelo Madureira contra nós pelo Carioca. Tivemos dificuldades com ele naquela partida. Ele veio trabalhando muito forte, não havia tido a chance de entrar. Começou jogando, tem a confiança de todos e foi muito bem – elogiou Ramon, após a partida.

A ascensão do jogador de 25 anos surge em um bom momento para o Vasco, que vinha sofrendo com para manter o nível alto na rodagem do elenco, essencial diante da maratona de jogos. Sem Talles Magno, suspenso, Catatau se mostrou uma opção interessante exercendo função parecida pela esquerda do ataque. Quando o time não tinha a bola, mostrou volúpia na marcação.

– Todos têm essa consciência de que têm que ajudar. A organização defensiva começa lá na frente. O Cano também ajuda e nem por isso deixa de fazer gols. O Ygor teve um processo de adaptação quando chegou. Era outra maneira de jogar no Madureira, principalmente sem a bola. Ele já entendeu que quando temos a bola tem que dar amplitude. Pode usar o um contra um. Hoje está mais adaptado, por ser um jogador de muita força. Agora recuperou o que tem de melhor, a força física. Hoje nos ajudou muito – completou Ramon.