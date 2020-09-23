Ygor Catatau e Matheus Babi: histórias de superação unidas pelo futebol no Vasco x Botafogo

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Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A letra da banda "Skank" na música "Partida de futebol" reflete a realidade de muitos jovens no Brasil. O esporte mais popular do país e traz consigo histórias de superação. Duas delas estarão juntas nesta quarta-feira, no Vasco x Botafogo, pela quarta fase da Copa do Brasil, em São Januário, às 21h30: Ygor Catatau e Matheus Babi.

A dupla estará separada em campo, mas poderia tranquilamente estar junto no enredo de um filme, contando o que cada um passou para chegar neste dia 23 de setembro de 2020 com chances de colocarem suas respectivas equipes nas oitavas de final da Copa do Brasil.Matheus Babi é nascido e criado no Morro São Jorge, em Macaé, munícipio do Rio de Janeiro. Ele perdeu a mãe, Aisne, com oito anos. Como o pai, Vinícius, trabalhava para manter as contas em dias, o atacante foi praticamente criado pelos avós, seu Tuíca e dona Fátima - que, coincidentemente, são torcedores do Botafogo.

O apoio familiar foi fundamental para Babi começar a trajetória no futebol, com os parentes próximos ajudando, por exemplo, a levar o futuro camisa 9 do Botafogo aos treinamentos. O primeiro clube do atacante foi justamente o Macaé. Entre idas e vindas, foi pelo clube do local onde nasceu que se destacou para fechar com o Alvinegro.

Autor de cinco gols em nove jogos no Carioca, foi contratado pelo Botafogo durante a paralisação das competições. Chegou sem holofotes, mas, aos poucos, está conquistando a própria luz. É titular da equipe comandada por Paulo Autuori e balançou as redes três vezes contra o Cruz-Maltino. No Vasco, outro jogador tem provado ser errada a máxima de que jogadores de times pequenos não se adaptam a clubes grandes do futebol brasileiro. O atacante Ygor Catatau tem trajetória de superação e de um início tardio no futebol até o primeiro gol com a camisa do Vasco, justamente contra o Botafogo, na vitória por 3 a 2, pelo Brasileiro.